В ОАЭ произошло страшное ДТП с участием 23 автомобилей (видео)

В эмирате Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты, произошла масштабная дорожно-транспортная авария, потрясшая общественность страны. Согласно официальным данным МВД ОАЭ, в результате столкновения 23 транспортных средств 14 человек погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести.

Как и когда произошло происшествие?

Страшная авария 11 ноября, ближе к полуночи На оживленной трассе имени шейха Халифы бен Заида на въезде в город Фуджейра произошло столкновение. По предварительным оперативным данным, водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, врезался в другую машину и перевернулся на дороге.

После этого другие автомобили, двигавшиеся медленно или стоявшие из-за пробки, также попали в эпицентр столкновений на высокой скорости. Сила удара была настолько велика, что в грузовике возник сильный пожар и огонь немедленно перекинулся на несколько близлежащих транспортных средств. В результате катастрофы в общей сложности 18 легковых автомобилей и 5 грузовиков получили серьезные повреждения.

Основные детали ДТП Данные и показатели Время и место происшествия 11 ноября, полночь, город Фуджейра, шоссе шейха Халифы Участвовавшие транспортные средства Всего 23 (18 легковых автомобилей и 5 грузовиков) Жертвы и пострадавшие 14 человек погибли, 30 получили ранения Основная причина Потеря управления грузовиком и сильный пожар

Личности погибших и пострадавших

Установлено, что среди жертв трагедии, наряду с гражданами ОАЭ, были граждане различных иностранных государств. В частности, сообщается о наличии среди погибших граждан Индии, для идентификации некоторых тел проводится специальная ДНК-экспертиза.

Из 30 пострадавших, доставленных в больницы, 15 была оказана необходимая медицинская помощь, и они были выписаны домой. Остальные 15 пациентов продолжают лечение под строгим наблюдением врачей. По официальным данным, среди пострадавших есть граждане ОАЭ, Омана, Индии, Бразилии, Пакистана, Иордании и Египта .

В настоящее время полиция Фуджейры и специальные следственные группы проводят масштабное расследование для выяснения причин возникновения этой крупной трагедии.

Как вы считаете, какие еще строгие меры следует принять для повышения безопасности движения большегрузов на таких крупных трассах и предотвращения неожиданных аварий? Оставляйте свое мнение в комментариях!