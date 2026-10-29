В Кении обрушилось строящееся многоэтажное здание, обломки накрыли торговые ряды

В столице Кении, Найроби, внезапно обрушилось строящееся многоэтажное здание. В результате инцидента обломки конструкции накрыли расположенные внизу торговые и коммерческие объекты. Под завалами могут находиться люди.

Согласно предварительным сообщениям, в момент происшествия многие местные жители ушли на пятничную молитву. Предполагается, что меньшее количество людей в этом районе в момент обрушения могло предотвратить увеличение числа потенциальных жертв.

На данный момент точной информации о пострадавших или погибших в результате инцидента не поступало. Судьба людей, которые могли оказаться под завалами, остается неизвестной.

Подробных сведений о причинах происшествия и возможных нарушениях в конструкции здания пока нет.