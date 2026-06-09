Страшное ДТП в Навои: водитель Тико погиб

·1·Общество
Страшное ДТП в Навои: водитель Тико погиб

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Нуратинском районе Навоийской области, унесло жизнь одного человека. В результате столкновения легкового автомобиля Тико и грузовика Синотрук водитель легковушки скончался.

Сообщается, что трагедия произошла 3 июня утром около 08:30 на 86-м километре автодороги Д-191 «Кызылкумское кольцо», проходящей через территорию махалли «Тинчлик».

По предварительным данным, водитель Тико, выезжая со второстепенной дороги на основную проезжую часть, нарушил правила безопасности дорожного движения и не уступил дорогу грузовику Синотрук, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло сильное столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

После данного ДТП была организована встреча с участием жителей махалли, на которой обсуждались вопросы безопасности дорожного движения. Также ответственным организациям поручено проработать предложения граждан по улучшению дорожной инфраструктуры.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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