В Сырдарье женщина заменила 1500 долларов знакомой на фальшивки

В Бойовутском районе Сырдарьинской области раскрыт случай неожиданного мошенничества, связанный с социальными сетями и денежными сбережениями. В ходе доследственной проверки, проведенной районным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, стали известны детали хитроумно спланированного преступления.

Мошенничество под маской «блогинга»

Как выяснилось, события развивались следующим образом:

Вхождение в доверие: Гражданка А.Т. узнала о том, что у её знакомой М.К. 3 000 долларов США имеется сумма в размере

Привлекательный предлог: Чтобы завладеть деньгами, она использовала «современный» метод: пообещала красиво снять процесс пересчета денег на видео Instagram и выложить его на свою страницу, после чего взяла деньги в руки.

Обман: В процессе она ловко заменила наличные 1 500 долларов на имевшиеся у неё фальшивые купюры.

Правовая сторона дела: по каким статьям возбуждено уголовное дело?

Такое «современное» воровство не осталось незамеченным контролирующими органами. По данному факту в отношении гражданки А.Т. возбуждено уголовное дело по двум серьезным статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Статья 168: Мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).

Статья 176: Изготовление фальшивых денег, акцизных марок или ценных бумаг, а также их сбыт.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия по данному делу.