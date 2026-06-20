В Сырдарье женщина заменила 1500 долларов знакомой на фальшивки
В Бойовутском районе Сырдарьинской области раскрыт случай неожиданного мошенничества, связанный с социальными сетями и денежными сбережениями. В ходе доследственной проверки, проведенной районным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, стали известны детали хитроумно спланированного преступления.
Мошенничество под маской «блогинга»
Как выяснилось, события развивались следующим образом:
Вхождение в доверие: Гражданка А.Т. узнала о том, что у её знакомой М.К. 3 000 долларов США имеется сумма в размере
Привлекательный предлог: Чтобы завладеть деньгами, она использовала «современный» метод: пообещала красиво снять процесс пересчета денег на видео Instagram и выложить его на свою страницу, после чего взяла деньги в руки.
Обман: В процессе она ловко заменила наличные 1 500 долларов на имевшиеся у неё фальшивые купюры.
Правовая сторона дела: по каким статьям возбуждено уголовное дело?
Такое «современное» воровство не осталось незамеченным контролирующими органами. По данному факту в отношении гражданки А.Т. возбуждено уголовное дело по двум серьезным статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
Статья 168: Мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).
Статья 176: Изготовление фальшивых денег, акцизных марок или ценных бумаг, а также их сбыт.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия по данному делу.
В заключение:
Не лишайтесь всего своего имущества в погоне за красивым «трендом» или эффектным видео для соцсетей. Наличные деньги — это не контент для Instagram. Данный случай наглядно доказывает, к каким последствиям может привести передача денег в руки посторонних или даже близких знакомых ради фото или видео. Будьте бдительны!
…