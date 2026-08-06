Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)

·157·Общество
Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)

Актриса Дурдона Курбанова поделилась с поклонниками забавной историей, связанной с её новым автомобилем. По её словам, сотрудник дорожно-патрульной службы остановил машину и вместо штрафа подарил ей деньги в качестве «кўрмана».

В распространившемся в соцсетях видео актриса показывает банкноту в салоне автомобиля и с юмором рассказывает о произошедшем. По кадрам видно, что неожиданный подарок поднял ей настроение.

«Мне только что дали кўрмана»

Дурдона Курбановарассказала, что сотрудник ДПС, остановивший её, увидел новый автомобиль и таким образом поздравил её.

«Мне только что дали кўрмана. Наш брат из ГАИ остановил меня и дал деньги, сказав: “Это вам кўрмана за новую машину”. Представляете?»

Обычно, когда водителя останавливает сотрудник ДПС, ожидаешь проверки документов или разговора о правилах дорожного движения. Но на этот раз ситуация завершилась совершенно иначе.

Актриса показала деньги в руке на камеру и с юмором отметила, что раньше с ней такого не случалось.

«Вы получали деньги от гаишников?»

Довольная произошедшим Дурдона Курбанова также задала подписчикам неожиданный вопрос:

«Вы получали деньги от гаишников? Вот мне дали кўрмана».

Затем она продолжила шутить, заявив, что теперь будет останавливаться рядом с каждым сотрудником ДПС.

«Теперь буду останавливаться у каждого гаишника. Готовьте для меня деньги».

Эти слова были не серьёзным призывом, а шуткой по поводу неожиданной развязки истории. В видео актриса также рассказывает о случившемся в юмористическом ключе.

Какая ситуация попала в кадр?

На распространившемся видео видно, как Дурдона Курбанова ночью сидит в салоне автомобиля. Одной рукой она держит руль, а другой показывает камере полученную банкноту.

Актриса демонстрирует «кўрмана», подаренный за новую машину, с оттенком гордости и удивления. По её словам и выражению лица понятно, что этот небольшой подарок стал неожиданным, но приятным событием.

Новый автомобиль начал новую историю

В узбекских семьях существует традиция дарить «кўрмана» по случаю покупки нового дома, автомобиля или другой крупной вещи. Обычно такой подарок преподносят близкие, родственники или друзья.

Для Дурдоны Курбановой одним из первых запоминающихся событий после покупки нового автомобиля стало поздравление от сотрудника ДПС. Юмористическое видео актрисы привлекло внимание пользователей соцсетей именно благодаря этой неожиданной ситуации.

Обычная остановка на дороге иногда может завершиться не штрафом, а хорошим настроением и запоминающимся событием. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

Дурдона Курбонова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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