В Бостанлыке нашли тело второго ребенка, утонувшего в канале
В Бостанлыкском районе Ташкентской области произошел тяжелый несчастный случай. Оба несовершеннолетних ребенка, упавшие в канал Бозсу, погибли.
По данным службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 17 июня на территории махалли Обод Бостанлыкского района.
Двое детей 2016 и 2018 годов рождения по неосторожности упали в протекающий рядом с их домом канал Бозсу.
Сразу после получения сообщения о происшествии спасатели начали масштабные поисковые работы. Ранее было найдено и извлечено из воды тело одного из детей.
Водолазы-спасатели управления МЧС Ташкентской области продолжили поиски.
В ходе очередных поисков вчера в 16:50 было обнаружено и извлечено из канала тело второго ребенка.
Таким образом, в результате трагического происшествия в канале Бозсу погибли двое несовершеннолетних детей.
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