В Бостанлыке нашли тело второго ребенка, утонувшего в канале

В Бостанлыкском районе Ташкентской области произошел тяжелый несчастный случай. Оба несовершеннолетних ребенка, упавшие в канал Бозсу, погибли.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 17 июня на территории махалли Обод Бостанлыкского района.

Двое детей 2016 и 2018 годов рождения по неосторожности упали в протекающий рядом с их домом канал Бозсу.

Сразу после получения сообщения о происшествии спасатели начали масштабные поисковые работы. Ранее было найдено и извлечено из воды тело одного из детей.

Водолазы-спасатели управления МЧС Ташкентской области продолжили поиски.

В ходе очередных поисков вчера в 16:50 было обнаружено и извлечено из канала тело второго ребенка.

Таким образом, в результате трагического происшествия в канале Бозсу погибли двое несовершеннолетних детей.