В Ферганской области выявлен факт фиктивного банкротства на 1,1 трлн сумов

·4·Общество
В Ферганской области выявлен факт фиктивного банкротства на 1,1 трлн сумов

Фото: Ксабар.уз

В Ферганской области выявлен случай фиктивного банкротства в крупных размерах.

По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, руководство частного предприятия «Т.» намеренно довело компанию до состояния неплатежеспособности с целью уклонения от выполнения обязательств перед кредиторами.

В ходе проверки было установлено, что они не принимали мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности и не сдавали в банк денежные средства, полученные от продаж.

Также сообщается, что со счетов предприятия было снято 1,1 триллиона сумов под видом выплаты заработной платы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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