Фальшивый «перевод» из Казахстана: в Бухаре пытались обмануть абитуриента на 26 миллионов

В Бухарской области задержан с вещественными доказательствами человек, обещавший подготовить поддельные документы об обучении в вузах Казахстана и через знакомых устроить абитуриента сразу на 4-й курс университета.

Сотрудники Каракульского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органов провели совместное оперативное мероприятие.

Поддельные документы и «знакомые наверху»

Согласно материалам проверки, гражданин X.T. вошёл в доверие к другому гражданину — D.O. Он обманным путём пообещал подготовить для него поддельные документы о том, что тот якобы обучался на 1–3-м курсах одного из высших учебных заведений Республики Казахстан.

После этого X.T. пообещал через «знакомых», занимающих должности и работающих на высоких постах, устроить гражданина на медицинское направление университета «Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universiteti» сразу на 4-й курс.

Вещественное доказательство: гражданин X.T. был задержан оперативниками в момент получения оговорённых 26 миллионов сумов, деньги были изъяты и задокументированы.

Уголовное дело и ход следствия

По данному факту в отношении X.T. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

статьи 25, 168 — покушение на мошенничество;

статьи 28, 211 — подстрекательство к даче взятки.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия по данному уголовному делу.

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