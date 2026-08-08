В Яккасарайском районе наградили сотрудников, спасших человеческую жизнь
6 августа в Управлении по координации деятельности органов внутренних дел Яккасарайского района состоялся строевой сбор. В нём принял участие начальник ГУВД города Ташкента Равшан Султонхўжаев.
На собрании обсуждалась проводимая работа по обеспечению общественной безопасности, предупреждению правонарушений и укреплению спокойствия граждан.
В завершение мероприятия были особо отмечены сотрудники, проявившие мужество и самоотверженность при спасении человеческой жизни. Начальник ГУВД города Ташкента Равшан Султонхўжаев и хоким Яккасарайского района Нилуфар Аллабергенова вручили им благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки.
На церемонии было подчёркнуто, что сохранение человеческой жизни является высшей ценностью. Ответственность, мужество сотрудников и преданность своему долгу были названы примером для общества.
…