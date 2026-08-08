В Ташкенте разоблачено обещание «поступить» за 20 тысяч долларов (видео)

·99·Общество
В Ташкенте разоблачено обещание «поступить» за 20 тысяч долларов (видео)

В Ташкенте проведено оперативное мероприятие в отношении лица, обещавшего обеспечить поступление в вуз. По данным правоохранительных органов, он потребовал 20 тысяч долларов за решение вопроса о поступлении в Ташкентский государственный экономический университет через «знакомых на высоких должностях».

Договорённость не была доведена до конца: подозреваемый был задержан в момент получения части денег.

Обещал «устроить на учёбу через знакомых»

В результате совместных действий Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями была пресечена предполагаемая незаконная схема в сфере высшего образования.

Сообщается, что гражданин Ташкента 1988 года рождения, ранее судимый, обещал обеспечить поступление лица 2001 года рождения в Ташкентский государственный экономический университет.

Он заявил, что у него есть знакомые, работающие на высоких должностях, и потребовал в качестве вознаграждения 20 тысяч долларов США.

Сначала должны были передать 13 тысяч долларов

Согласно договорённости между сторонами, часть денег должна была быть передана заранее.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан в момент получения 13 тысяч долларов США в качестве аванса.

Денежные средства оформлены в качестве вещественных доказательств.

Таким образом, правоохранительные органы вмешались до передачи оставшейся части суммы в рамках договорённости на 20 тысяч долларов.

Чем опасна попытка «решить» вопрос о поступлении в вуз за деньги?

В подобных случаях граждане нередко верят обещаниям вроде «у меня есть знакомый», «я решу вопрос» или «точно устрою» и соглашаются передать крупные суммы денег.

Однако приём в высшие учебные заведения осуществляется в соответствии с установленными порядком и требованиями. Передача денег лицам, обещающим неофициально решить вопрос о поступлении, может привести не только к потере средств, но и к серьёзным проблемам с законом.

Особенно в случаях, когда требуют крупную сумму и ссылаются на то, что «у меня есть знакомые наверху», это является серьёзным сигналом, призывающим к осторожности.

Обещание на 20 тысяч долларов остановилось на 13 тысячах

В данном случае общая сумма, которую требовал подозреваемый, составляла 20 тысяч долларов, однако в результате оперативного мероприятия он был задержан в процессе получения аванса в размере 13 тысяч долларов.

Теперь правовая оценка произошедшему будет дана по итогам следственных и процессуальных действий.

Это событие ещё раз показывает: любое предложение гарантировать поступление в вуз через «знакомства» или за деньги может таить в себе серьёзную опасность.

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ТашкентТашкентский государственный экономический университетСлужба государственной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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