В Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В городе Ташкенте задержан человек, пытавшийся продать фальшивую иностранную валюту.
Сообщается, что гражданин А.А. был задержан в момент продажи фальшивых денег в размере 10 тысяч долларов США купюрами по 100 долларов другому лицу за 6,5 тысяч долларов.
Оперативное мероприятие было проведено совместно управлением Департамента при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту и правоохранительными органами.
Фальшивые деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…