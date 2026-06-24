В Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларов

В городе Ташкенте задержан человек, пытавшийся продать фальшивую иностранную валюту.

Сообщается, что гражданин А.А. был задержан в момент продажи фальшивых денег в размере 10 тысяч долларов США купюрами по 100 долларов другому лицу за 6,5 тысяч долларов.

Оперативное мероприятие было проведено совместно управлением Департамента при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту и правоохранительными органами.

Фальшивые деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.