Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осенью

·32·Технологии
Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осенью

В российской авиационной промышленности ожидается важный поворотный момент: серийное производство пассажирских самолетов СДж-100, собранных полностью из отечественных комплектующих, стартует осенью текущего года. Этот проект рассматривается как один из крупнейших шагов на пути к обеспечению независимости гражданской авиации России в условиях западных санкций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин агентству ТАСС, все зарубежные технологии в рамках проекта «Сухой Суперджет» были заменены на российские аналоги. В настоящее время на заводах завершаются последние подготовительные процессы по запуску производственных линий на полную мощность. Ожидается, что это откроет новую эру для внутренних авиаперевозок страны.

Технические обновления и двигатели ПД-8

Самолет СДж-100 является глубоко модернизированным вариантом предыдущей модели Сухои Суперджет 100. Его главное отличие заключается в том, что практически все системы самолета, включая бортовую электронику, шасси и, самое главное, двигатели, произведены в России. Место иностранных двигателей, использовавшихся в предыдущих моделях, теперь заняли отечественные агрегаты ПД-8.

Напомним, что первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета СДж-100, оснащенного двигателями ПД-8, был успешно выполнен в городе Комсомольск-на-Амуре. Эти испытания доказали, что самолет соответствует международным стандартам безопасности и технически не уступает своим предшественникам.

Потребности внутреннего рынка

По словам губернатора Демешина, в настоящее время спрос на новые самолеты со стороны российских авиакомпаний и регионов очень высок. Специалисты оценивают потребности внутреннего рынка примерно в 100 новых воздушных судов. Планируется, что часть этой потребности будет покрыта за счет самолетов СДж-100, а другая часть — за счет моделей Ил-114.

Развитие региональной авиации имеет стратегическое значение для России, так как ощущается нехватка современных лайнеров малой и средней дальности для сообщения между обширными территориями страны. СДж-100 призван заполнить именно эту нишу.

Ожидается, что успех этого проекта окажет положительное влияние не только на транспортную отрасль, но и на высокотехнологичные секторы российской экономики. Серийное производство новых самолетов позволит сохранить тысячи рабочих мест и оживить промышленность по производству авиационных комплектующих.

АвиацияSJ-100РоссияТехнологииСамолеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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