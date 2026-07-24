В шоколаде, отправленном из России, нашли около 1 кг гашиша
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В ходе оперативных мероприятий, проведенных в Хорезмской и Наманганской областях, было выявлено около 1 килограмма гашиша. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.
Установлено, что в Хорезмской области был задержан ранее судимый гражданин 2000 года рождения в момент получения посылки, отправленной из России на такси. В ходе досмотра внутри 10 упаковок шоколада было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств в общей сложности 967 граммов гашиша.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в настоящее время ведутся следственные действия.
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