В шоколаде, отправленном из России, нашли около 1 кг гашиша

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в Хорезмской и Наманганской областях, было выявлено около 1 килограмма гашиша. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Установлено, что в Хорезмской области был задержан ранее судимый гражданин 2000 года рождения в момент получения посылки, отправленной из России на такси. В ходе досмотра внутри 10 упаковок шоколада было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств в общей сложности 967 граммов гашиша.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в настоящее время ведутся следственные действия.