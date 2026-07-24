Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификации

·17·Технологии
Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификации

Социальная сеть Facebook, принадлежащая корпорации Meta, объявила о масштабных обновлениях, направленных на повышение активности пользователей и упорядочивание процессов торговли внутри платформы. Теперь для активных продавцов Маркетплаке будет представлено отдельное мобильное приложение, а также внедрена бесплатная система подтверждения личности для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время Facebook Маркетплаке стал огромной доской объявлений, где ежемесячно размещается более 430 миллионов публикаций. Этот сервис, насчитывающий более 1,1 миллиарда активных пользователей, становится все более популярным, особенно среди молодого поколения. Как сообщает издание Иксбт.ком, новое приложение «Селлер» предоставит продавцам широкие возможности для управления своими товарами, общения с покупателями и отслеживания статистики продаж.

Новая система верификации и безопасность

Еще одной важной новостью для пользователей Facebook стала система «Facebook Верифиед». Стоит отметить, что она отличается от платной подписки «Meta Верифиед» и предоставляется абсолютно бесплатно. С помощью этой системы пользователи могут подтвердить свою реальную личность, сделав селфи. На подтвержденных профилях появится значок в белом круге, который будет виден в разделах Facebook Датинг, Маркетплаке и Групс.

Эта мера послужит сокращению количества ботов и фейковых аккаунтов на платформе. Для пользователей из Узбекистана эта функция также имеет важное значение, так как определение надежного продавца в местных группах и на торговых площадках всегда было актуальным вопросом. Новый значок дает пользователю гарантию того, что перед ним реальный человек.

Видеоконтент и возможности искусственного интеллекта

Также Facebook тестирует новый дизайн основного интерфейса приложения, позволяющий просматривать видео в полноэкранном режиме. Эта функция будет первоначально внедрена на международных рынках, где спрос на видеоконтент высок. Пользователи смогут в любое время отключить этот интерфейс и вернуться к традиционному виду ленты (фид).

Компания Meta также активно интегрирует технологии искусственного интеллекта (AI) в свои приложения. В будущем для продавцов ожидается создание следующих удобств:

  • Автоматическое написание описаний товаров с помощью AI;
  • Умный поиск для ответов на вопросы в группах;
  • Специальные боты для автоматизации процессов продаж.
В последние месяцы компания представила ряд новых проектов, включая приложение «Форум» для Facebook Групс в стиле Reddit и платформу «Покет» для разработчиков. Подобные шаги являются частью стратегии по превращению Facebook не просто в социальную сеть, а в комплексную экосистему.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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