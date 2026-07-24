В Ангрене пара накануне свадьбы погибла в автомобиле

В городе Ангрен Ташкентской области трагически погибли 26-летняя девушка и ее 31-летний жених, готовившиеся к свадьбе. Их тела были обнаружены в автомобиле Gentra, находившемся в гараже, с признаками отравления угарным газом.

В предварительном заключении судебно-медицинской экспертизы указаны причины смерти. Однако все детали происшествия пока не ясны — прокуратура проводит доследственную проверку.

Они ушли из дома и не вернулись

Согласно сообщению программы Millar, 16 июля в 23:53 жительница города Ангрен обратилась в дежурную часть ГУВД Ташкентской области.

Женщина сообщила, что ее 26-летняя сестра и ее 31-летний жених уехали из дома на автомобиле Gentra в неизвестном направлении, но не вернулись.

После этого правоохранительные органы начали оперативно-розыскные мероприятия.

Тела нашли в машине в гараже

В ходе поисков тела парня и девушки были обнаружены в автомобиле Gentra, стоявшем внутри гаража.

По предварительным данным, у них имелись признаки отравления угарным газом. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следующие причины смерти:

отравление угарным газом;

отек головного мозга и легких;

острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Это пока предварительные данные экспертизы, точные обстоятельства происшествия станут известны после завершения расследования.

«Подготовка к свадьбе обернулась трауром»

Председатель махалли отметил, что хорошо знал парня и его семью, и что в махалле не слышали о каких-либо конфликтах или проблемах, связанных с ними.

«Я узнал об этом утром 17 июля. Когда приехал на место происшествия, их уже увезли. Парень жил в нашей махалле. Его родители — учителя, интеллигентная семья. Мы не слышали, чтобы в семье были какие-то ссоры или проблемы. Подготовка к свадьбе обернулась трауром», — сказал председатель махалли.

Трагедия стала тяжелой утратой для двух семей, стоявших на пороге свадьбы.

Прокуратура начала проверку

По данному факту прокуратурой города Ангрен проводится доследственная проверка.

В ходе проверки ожидается выяснение обстоятельств, при которых автомобиль был заведен в гараж, работал ли двигатель, а также изучение других факторов, приведших к инциденту.

На данный момент окончательного правового заключения по происшествию не дано. В связи с этим важно не распространять неподтвержденные домыслы в социальных сетях.

Опасно оставлять двигатель автомобиля работающим в закрытом помещении

Эта трагедия еще раз показала, насколько опасно оставлять двигатель автомобиля работающим в закрытом гараже или месте с ограниченной циркуляцией воздуха.

Угарный газ может накапливаться незаметно. Поэтому при обнаружении работающего автомобиля в закрытом помещении необходимо немедленно заглушить двигатель, открыть двери и вывести людей на свежий воздух.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Как вы считаете, как следует усилить контроль безопасности в гаражах для предотвращения подобных трагедий?