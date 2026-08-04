В Ташкенте пьяный пассажир напал на водителя автобуса

В Чиланзарском районе Ташкента пьяный пассажир поссорился с водителем автобуса и напал на него. Кроме того, мужчина разбил лобовое стекло автобуса.

По данным ГУВД Ташкента, инцидент произошёл 1 августа в автобусе маршрута №98. 43-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и вступил в конфликт с водителем.

Когда водитель попытался высадить его из автобуса, пассажир ударил кулаком по лобовому стеклу и разбил его. После этого он несколько раз ударил водителя в область лица и шеи.

По факту проводится доследственная проверка. По её итогам происшествию будет дана правовая оценка и принято законное решение.