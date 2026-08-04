Ферран Торрес выдвинул руководству «Барселоны» условие по контракту

Нападающий испанской «Барселоны» Ферран Торрес сделал резкое заявление о своём будущем в каталонской команде и выдвинул руководству клуба чёткое требование относительно личного контракта. В интервью, данном во время предсезонного турнира команды в США, футболист возложил на руководство инициативу по решению своей судьбы и подчеркнул, что клуб должен на деле показать, насколько он важен для команды. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Спортико, 26-летнего испанца напрямую спросили о вероятности подписания нового контракта с каталонцами. Торрес открыто обозначил свою позицию и не стал скрывать, что ждёт от директоров клуба чёткого сигнала, подтверждающего его ключевую роль в спортивном проекте на будущее.

Интерес ПСЖ и позиция футболиста

В последнее время участились сообщения о серьёзном интересе французского клуба ПСЖ к услугам универсального нападающего, способного усилить атакующую линию команды. Утверждается, что чемпионы Лиги 1 внимательно следят за ситуацией, а сам футболист не скрывает, что ему приятно внимание со стороны топ-клубов Европы.

Комментируя слухи об интересе парижского клуба, Торрес подчеркнул, что внимание столь авторитетных претендентов придаёт уверенности любому игроку, однако его главный приоритет остаётся неизменным. При этом, по словам нападающего, подобные предложения важны для ощущения собственной ценности футболиста.

Контракт и варианты на будущее

Несмотря на внешнее давление и условия, выдвинутые руководству «Барселоны», Ферран Торрес занимает достаточно комфортную позицию благодаря сроку действия своего нынешнего контракта. В отличие от некоторых других футболистов, чьи соглашения скоро истекают, игрок из Валенсии заявил, что располагает временем для спокойной оценки своих вариантов.

Он подчеркнул, что благодаря действующему соглашению сохраняет возможность самостоятельно контролировать свою судьбу независимо от любых трансферных слухов. Футболист отметил, что при любом развитии событий последнее слово и решение будут принадлежать ему самому.