Гэри Кэхилл высоко оценил перспективы Максенса Лакруа в «Челси»

·41·Спорт
Гэри Кэхилл высоко оценил перспективы Максенса Лакруа в «Челси»

Лондонский «Челси» продолжает успешно проводить трансферную кампанию по усилению состава. Клуб подписал 26-летнего французского центрального защитника Максенса Лакруа, выступавшего за «Кристал Пэлас». Сумма трансфера составила 52 миллиона фунтов стерлингов, а футболист заключил со «Стэмфорд Бридж» долгосрочный шестилетний контракт до 2032 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью официальному сайту клуба бывший капитан «Челси» Гэри Кэхилл высоко оценил это приобретение, назвав его исключительно разумным шагом для команды. По мнению Кэхилла, защитник, занявший четвертое место на чемпионате мира в составе сборной Франции и достойно проявивший себя на турнире, находится в идеальном возрасте и обладает достаточным опытом для выхода на новый уровень.

Новая эра под руководством Хаби Алонсо

Трансфер Максенса Лакруа стал частью масштабных изменений в составе, которые главный тренер Хаби Алонсо проводит в летнее трансферное окно. Помимо французского футболиста, летом к команде также присоединились опытные игроки Морган Роджерс, Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон. Это свидетельствует о серьезных намерениях главного тренера «Челси» бороться за высокие результаты в следующем сезоне.

По словам Гэри Кэхилла, опыт Лакруа в Премьер-лиге и на международной арене поможет ему быстро адаптироваться в новой команде. Защитник стабильно выступал за «Кристал Пэлас» и полностью привык к требованиям английского чемпионата. Теперь у него появилась возможность вывести карьеру на новый уровень и побороться за трофеи в составе гранда.

Участие сборной Франции в чемпионате мира также повысило авторитет защитника и вывело его в число лучших футболистов мира. По словам Кэхилла, как и его собственный переход в «Челси» в свое время, этот трансфер откроет для Максенса новую страницу в карьере и поможет ему стать еще более сильным игроком.

Такое усиление состава «Челси» перед новым сезоном позитивно воспринимается болельщиками и специалистами. Ожидается, что Максенс Лакруа, стремящийся полностью раскрыть свой потенциал под руководством Хаби Алонсо, станет одной из ключевых фигур, обеспечивающих надежность обороны лондонского клуба.

Максенс ЛакруаЧелсиГэри КэхиллХаби АлонсоПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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