В США впервые выявлен редкий вирус Бурбона в Нью-Йорке

·74·Мир
В США впервые выявлен редкий вирус Бурбона в Нью-Йорке

В штате Нью-Йорк, США, подтверждён первый зарегистрированный у человека случай редкого вируса Бурбона, передающегося через укусы клещей. Заболевание выявили у 67-летнего мужчины, проживающего на Лонг-Айленде. Он заразился после укуса клеща «одинокая звезда», когда работал во дворе.

Сначала пациент испытывал высокую температуру, сильную головную боль, слабость и другие симптомы. Поскольку признаки заболевания были похожи на симптомы других инфекций, передающихся через клещей, постановка диагноза оказалась сложной. Позже специальные исследования подтвердили наличие у него вируса Бурбона.

По словам специалистов, основным переносчиком вируса является клещ Амблёмма американум, известный как «одинокая звезда». Исследования показали, что на Лонг-Айленде этот вирус присутствует среди клещей и белохвостых оленей как минимум с 2019 года.

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Вирус Бурбона впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас. До сих пор случаи заражения людей регистрировались крайне редко. Однако учёные предполагают, что заболевание может быть распространено шире, чем указано в официальной статистике. Одной из причин этого может быть отсутствие простых коммерческих тестов для выявления вируса.

В настоящее время специальной вакцины или утверждённого метода лечения вируса Бурбона не существует. Поэтому специалисты подчёркивают важность защиты от укусов клещей, ношения закрытой одежды на природе и регулярного осмотра тела.

Нью-ЙоркЛонг-АйлендКанзасБурбон
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