Челси может отправить Михайло Мудрика в аренду во Францию

Челси рассматривает вариант аренды украинского вингера Михайло Мудрика, возвращающегося в состав после дисквалификации, в французский клуб «Страсбур», чтобы он набрал игровую практику и восстановил уверенность в себе. Это решение призвано не допустить немедленного возвращения футболиста в столь интенсивный чемпионат, как английская Премьер-лига, после длительного перерыва. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Фут Меркато, футболист не выходил на поле в официальных матчах с тех пор, как у него обнаружили запрещённое вещество — мельдоний. Изначально ему была назначена суровая четырёхлетняя дисквалификация, однако после сложного апелляционного процесса дело удалось успешно разрешить, а запрет отменили. Теперь руководство клуба планирует полностью оценить физическое состояние игрока, после чего принять окончательное решение.

Знакомая обстановка и конкуренция во Франции

Состав лондонской команды значительно усилился в течение трансферного окна благодаря таким игрокам, как Дэнни Уэлбек и молодой нападающий Морган Роджерс. В результате конкуренция в составе под руководством Хаби Алонсо остаётся чрезвычайно высокой, и даже при отличных результатах на тренировках украинцу будет крайне сложно получить гарантированные минуты в основном составе.

«Страсбур» же является знакомой для футболиста средой, поскольку входит в единую сеть БлуеКо. Отмечается, что временный переход в высший дивизион Франции позволит Михайло без лишнего давления восстановить рыночную стоимость, физическую форму и психологическую стабильность.

Другие претенденты и перспективы на будущее

Хотя переход во французский чемпионат выглядит логичным вариантом,также получает интерес к вингеру со стороны других европейских клубов, которые внимательно следят за его ситуацией. По информации ТалкСПОРТ, новичок английской Премьер-лиги «Ковентри Сити» и ещё два местных клуба изучают возможность арендовать футболиста внутри страны.

Если сам футболист хочет остаться в Англии, эти варианты также могут иметь большое значение. Однако лондонский клуб осторожно относится к внутренним переходам, чтобы не усиливать своих конкурентов. Поэтому временный переход в «Страсбур» под строгим контролем остаётся для руководства «Челси» самым безопасным и оптимальным решением.