Джек Уилшер посоветовал Майлзу Льюис-Скелли остаться в «Арсенале»

Трансферные слухи вокруг воспитанника лондонского «Арсенала» Майлза Льюис-Скелли привлекли внимание футбольной общественности. По информации Те Индепендент, «Манчестер Юнайтед» серьезно заинтересован в 19-летнем универсальном защитнике и готовит предложение на летнее трансферное окно. Будущее молодого футболиста, оказавшегося в поле зрения клубов из Мюнхена и Манчестера, пока продолжает интересовать всех. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Завершившийся сезон оказался очень успешным для молодого таланта. Подопечные Микеля Артеты завоевали титул чемпиона Англии и дошли до финала Лиги чемпионов. Яркая игра Льюис-Скелли в этих важных матчах привлекла внимание скаутов клубов-соперников, а «красные дьяволы» рассматривают его как конкурента Люку Шоу на позиции левого защитника.

Совет Джека Уилшера и характер футболиста

Бывший тренер юношеской команды «Арсенала» до 18 лет Джек Уилшер в интервью Sky Sports дал молодому футболисту ценные советы. Уилшер призвал Майлза остаться в Северном Лондоне и продолжить борьбу за место в основном составе. По мнению специалиста, игрок способен выдержать конкуренцию на таком уровне.

Уилшер отдельно отметил характер футболиста, выросшего в поколении Майлза: «Прошлый год был для Майлза наполнен интересными испытаниями. Начиная с младших академических возрастов, он всегда был одним из лучших в своей возрастной группе. Тренерский штаб предлагал ему правильные испытания в правильный момент, и он успешно преодолевал трудности», — подчеркнул бывший полузащитник.

Опыт в Лиге чемпионов и амбиции Микеля Артеты

Майлз Льюис-Скелли приобрел большой опыт на решающем отрезке сезона, в частности в финале Лиги чемпионов, где играл на наиболее удобных для себя позициях. Несмотря на поражение от «Пари Сен-Жермен» в решающем матче по итогам серии пенальти, общий прогресс команды не подвергся сомнению.

Уилшер высоко оценил требовательность Микеля Артеты и его стремление вывести клуб на вершины. Отмечается, что сохранение молодых звезд и их дальнейшее развитие остаются ключевой частью политики клуба на пути к достижению амбициозных целей, поставленных лондонским наставником.