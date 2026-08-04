Матео Ковачич высоко оценил переход Эллиота Андерсона в Манчестер Сити

·46·Спорт
Матео Ковачич высоко оценил переход Эллиота Андерсона в Манчестер Сити

Как сообщает Goal.com, опытный полузащитник Матео Ковачич приветствовал переход своего нового одноклубника Эллиота Андерсона в Манчестер Сити за 116 миллионов фунтов стерлингов. Этот рекордный трансфер из Ноттингем Форест рассматривается как серьёзный шаг действующих чемпионов по усилению состава. Об этом Goal.com сообщает .

Двадцатитрёхлетний футболист в прошлом сезоне вышел на поле во всех 38 матчах английской Премьер-лиги и привлёк всеобщее внимание своей игрой на высоком уровне. Хорватский полузащитник Матео Ковачич высоко оценил физические и технические возможности молодого игрока и выразил уверенность, что под руководством нового главного тренера Энцо Марески тот будет развиваться ещё быстрее.

Возможности на поле и изменения в составе

По словам Ковачича, Андерсон принесёт команде огромное качество и физическую мощь. Ожидается, что его способность одинаково эффективно действовать с мячом и без него, а также постоянно перемещаться по полю станет важным преимуществом для Манчестер Сити. Несмотря на молодость, футболист обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста в клубе.

В то же время отсутствие центрального полузащитника команды Родри на старте сезона из-за восстановления после операции на спине и невозможность выйти на поле в первые недели создают серьёзную тактическую проблему. Кроме того, ранее появлялись сообщения о возможном переходе испанца в Реал Мадрид.

Конкурентоспособность английской Премьер-лиги

По мнению Матео Ковачича, английская Премьер-лига по-прежнему остаётся вершиной мирового футбола, а уровень конкуренции здесь беспрецедентно высок. Недавние дорогостоящие трансферы в центральную линию ещё раз демонстрируют силу и глубину лиги.

Хорватский футболист отдельно отметил сильных полузащитников в других командах, включая Ньюкасл и Астон Виллу. Он добавил, что возможность каждую неделю играть и соперничать с лучшими футболистами мира даёт ему главную мотивацию выступать на самом высоком уровне.

Матео КовачичЭллиот АндерсонМанчестер СитиПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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