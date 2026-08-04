Объявлен гарантированный ресурс новых двигателей AvtoVAZ

Российский крупный автопроизводитель AvtoVAZ официально объявил минимальный срок службы своих бензиновых двигателей нового поколения. Как сообщает издание «Автоновости дня», руководитель управления проектирования силовых агрегатов компании Григорий Лычев заявил, что расчётный ресурс новых моторов составляет не менее 220 тысяч километров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам специалиста, этот показатель относится ко всем трём двигателям нового поколения. Чтобы агрегаты достигли заявленного ресурса, водителям достаточно своевременно проходить техническое обслуживание и соблюдать рекомендации производителя. При этом отмечается, что на практике эти двигатели могут прослужить значительно дольше.

Конструктивные изменения новых моторов

Напомним, новая линейка бензиновых двигателей была представлена широкой публике в июле текущего года. Она разработана в рамках проекта нового кроссовера Lada Azimut и включает версии рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра. Инженеры AvtoVAZ полностью переработали конструкцию агрегатов и внедрили в общей сложности 37 новых или модернизированных деталей.

В частности, одним из важнейших улучшений стало решение, при котором при обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) поршни не сталкиваются с клапанами. Это значительно снижает для владельца автомобиля риск очень дорогостоящего капитального ремонта и повышает безопасность.

Технические обновления и дальнейшие планы

К основным улучшениям, выполненным специалистами компании, относятся модернизированный блок с новыми масляными форсунками, новая головка блока цилиндров и переработанный впускной модуль. Кроме того, новые шатунно-поршневые группы с кольцами сниженного трения и распределительные валы с новым профилем позволили повысить мощность и крутящий момент двигателей.

По словам Григория Лычева, во время испытаний в реальных условиях некоторые моторы смогли пройти 400 и даже 450 тысяч километров без каких-либо серьёзных проблем. Эти новые двигатели постепенно внедряются в модельный ряд AvtoVAZ.

В частности, до конца года на модели Iskra начнут устанавливать новый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил. Кроме того, 1,8-литровый мотор мощностью 135 лошадиных сил появится на автомобилях Vesta. Также в семейство войдёт новый атмосферный 1,8-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил: его устанавливают на обновлённые Niva Travel и Niva Legend, серийное производство которой началось в июле.