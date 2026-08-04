Илон Маск начал строительство Адванкед Течнологй Чип Фаб в Техасе

·53·Технологии
Илон Маск начал строительство Адванкед Течнологй Чип Фаб в Техасе

В американском штате Техас быстрыми темпами продолжается строительство исследовательского центра Адванкед Течнологй Чип Фаб (АТКФ), предназначенного для разработки технологий полупроводников будущего. В интернете появились свежие кадры облёта этого крупного объекта, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает .

На видео и фотографиях, опубликованных блогером Джо Тегтмайером, который регулярно освещает строительство Гига Тексас и космодрома Starbase, уже можно разглядеть очертания будущего комплекса. Сейчас на площадке продолжается заливка фундамента, доставляются строительные материалы и ведётся подготовка к следующему этапу.

Крупные инвестиции и партнёрство

По имеющимся данным, проект АТКФ был официально представлен 21 марта 2026 года. В последние дни активность на строительной площадке резко возросла. Это подтверждает и оформление разрешений на строительство четырёх новых временных зданий, где разместятся подрядчики и временные офисы компании Tesla.

Этот комплекс станет первым этапом масштабного проекта Terafab Илона Маска, направленного на создание собственных чипов для искусственного интеллекта. По данным СМИ, в строительстве полупроводникового комплекса объединят усилия компании Tesla, SpaceX, xAI и Intel.

Технологии будущего и искусственный интеллект

Стоимость финансирования первой очереди проекта оценивается примерно в 55 миллиардов долларов. После выхода на полную мощность общий объём инвестиций, как ожидается, достигнет 119 миллиардов долларов, что сделает проект одной из крупнейших инициатив промышленного масштаба.

В центре АТКФ планируется объединить в рамках единого производственного цикла выпуск логических чипов, памяти и передовые технологии корпусирования микросхем. Производимые здесь ускорители искусственного интеллекта будут использоваться в электромобилях Tesla, роботакси, человекоподобных роботах Optimus и центрах обработки данных для искусственного интеллекта.

Ранее генеральный директор ASML Кристоф Фуке подтвердил, что проводил переговоры с Илоном Маском о создании одного из крупнейших в мире центров производства полупроводников. Создание этой инфраструктуры в будущем сыграет важную роль в обеспечении космических и наземных проектов высокопроизводительными чипами.

TeslaSpaceXИлон МаскЧипыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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