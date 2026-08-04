Ливерпуль столкнулся с проблемами на трансферном рынке и готовит запасной план

·48·Спорт
Ливерпуль столкнулся с проблемами на трансферном рынке и готовит запасной план

Один из грандов Английской Премьер-лиги, Ливерпуль, предпринимает серьёзные шаги, чтобы усилить состав во время летнего трансферного окна и найти подходящего кандидата в линию атаки. По информации КаугхтОффсиде, мерсисайдцы продолжают переговоры о переходе нападающего Пари Сен-Жермен Бредли Барколя, однако стороны пока не достигли соглашения по запрашиваемой сумме. Об этом сообщает Goal.com.

Парижане требуют за талантливого французского футболиста огромную сумму — от 140 до 145 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, руководство Ливерпуля заявило о готовности потратить на этот трансфер около 100 миллионов евро. Тем не менее существенная разница в финансовых требованиях клубов осложняет переговоры и ставит переход под угрозу.

Интерес к Бредли Барколя и главная проблема

23-летний Бредли Барколя благодаря высокой скорости, быстрым действиям с мячом на флангах и способности одинаково эффективно играть на обоих крыльях идеально соответствует тактическим планам тренерского штаба Ливерпуля. Сообщается, что сам футболист не против присоединиться к проекту мерсисайдского клуба.

Однако столь высокая цена, установленная Пари Сен-Жермен, вынуждает руководство Ливерпуля срочно рассматривать и другие альтернативные варианты. Если до последних дней трансферного окна преследовать только одну цель, команда может потерять время, что негативно скажется на её атакующем потенциале в новом сезоне.

Представитель Борнмута Раян — основной альтернативный вариант

Если переговоры с Пари Сен-Жермен окончательно зайдут в тупик, Ливерпуль в качестве запасного варианта обратит внимание на бразильского нападающего Раяна, выступающего за Борнмут. 20-летний вингер уже определён мерсисайдцами как главный альтернативный кандидат.

По данным источника, Ливерпуль уже достиг предварительной договорённости с молодым футболистом по условиям контракта. Раян за короткий срок адаптировался к английскому чемпионату и привлёк внимание своей физической мощью и скоростью.

В целях усиления состава перед новым сезоном Ливерпуль уже подписал защитника Жереми Жаке и флангового вингера Виктора Муньоса. Однако этих трансферов недостаточно, чтобы полностью закрыть пробел, оставшийся после ухода из команды Мохамеда Салаха, поэтому руководство продолжает искать ещё одного звёздного игрока в линию атаки.

ЛиверпульБредли БарколяПари Сен-ЖерменРаянТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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