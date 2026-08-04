Возможности видеокарт с 4 GB памяти проверили в современных играх

В последние годы требования компьютерных игр резко растут, поэтому объём видеопамяти видеокарты приобретает всё большее значение. Специалисты издания Том’с Хардваре провели специальные практические тесты, чтобы выяснить, какие результаты сегодня показывают устройства с 4 GB видеопамяти. Это исследование стало важным шагом для понимания того, как GPU с ограниченными возможностями справляются с современными проектами. Об этом Иксбт.ком сообщает об этом.

Недавно была представлена видеокарта Radeon RX 9050 4GB с 4 GB памяти. Однако эта модель не предназначена для свободной розничной продажи, поэтому для тестирования вместо неё выбрали известные в своё время модели — GeForce ГТКс 1650 Супер и Radeon RX 6500 КсТ. Авторы не проводили масштабный анализ, но протестировали несколько популярных киберспортивных игр и требовательный проект Кйберпунк 2077.

Результаты синхронных тестов и игр

Согласно проведённым испытаниям, в популярных онлайн-играх Фортните, Apex Легендс и Кунтер-Стрике 2 видеокарта AMD оказалась значительно быстрее конкурента GeForce ГТКс 1650 Супер. Однако в требовательном к графике проекте Кйберпунк 2077 ситуация резко изменилась, и результаты стали противоположными.

Эксперты не просто запускали игры, а подбирали оптимальные графические настройки для каждой модели и точно измеряли уровень потребления памяти с помощью программы ХВиНФО64. Результаты показали, что карты с небольшим объёмом памяти при правильном подходе также способны демонстрировать удовлетворительную производительность.

Графические настройки и потребление памяти

В частности, в Фортните при разрешении Фулл ХД, включённой технологии масштабирования XeSS Куалитй и средних графических настройках производительность сохранялась на хорошем уровне, а потребление памяти лишь немного превышало 4 GB. В Apex Легендс наблюдалась похожая ситуация: даже без каких-либо апскейлеров можно было использовать высокие настройки, а расход памяти составлял немного меньше 4 GB.

Однако в Кйберпунк 2077 специалистам пришлось использовать низкие графические настройки и режим XeSS 2.0 Баланкед. Даже при этом на обеих видеокартах потребление памяти превысило 5 GB. Тем не менее авторы теста отдельно отметили, что игровой процесс в целом оставался комфортным.

По мнению специалистов, проведённые тесты не позволяют полностью оценить возможности новой Radeon RX 6500 КсТ или других похожих моделей, поскольку GPU нового поколения обладают значительно более мощной архитектурой. Тем не менее очевидно, что память объёмом 4 GB в будущем останется основным ограничивающим фактором для современных игр.