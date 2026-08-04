В Ташкенте 20-летний парень, предположительно, приставал к 75-летней женщине. Инцидент произошёл рано утром, примерно в 05:30.

По предварительным данным, парень, шедший следом за женщиной, которая собирала на улице пластиковые ёмкости, прикоснулся к её карману, а затем обнял пожилую женщину.

Парень попытался скрыться с места происшествия. Однако находившиеся поблизости граждане не позволили ему уйти и сообщили о случившемся в органы внутренних дел по короткому номеру 102.

Задержанный парень заявил, что совершил поступок в состоянии алкогольного опьянения. Дополнительная информация о том, какие правовые меры были приняты в отношении него, пока не сообщается.