Сколько теперь стоит сохранить «красивый» автомобильный номер?

Продажа автомобиля не означает, что нужно отказываться и от его «красивого» государственного номера. Согласно новому порядку, при перерегистрации транспортного средства номер можно сохранить за прежним владельцем либо в установленном порядке передать другому лицу.

Однако для этого потребуется отдельная плата. Важнее всего то, что платеж рассчитывается не исходя из суммы, за которую номер был приобретен ранее, а исходя из 50 процентов единого повышенного платежа, действующего в настоящее время.

С какого момента действует правило?

Новый порядок установлен постановлением Кабинета министров № 562 от 4 сентября 2025 года. Изменения, касающиеся хранения и переоформления государственных номеров, вступили в силу 1 января 2026 года.

Согласно постановлению, при повторной государственной регистрации автомобиля государственные номера всех категорий могут:

оставаться за прежним владельцем;

или передаваться на имя другого лица в порядке, установленном законодательством.

Для этого уплачивается 50 процентов единого повышенного платежа.

Важное уточнение: не 50 процентов прежней покупной цены

В некоторых распространяемых сообщениях говорится, что владелец должен повторно заплатить половину суммы, за которую изначально приобрел номер.

Однако в официальном тексте постановления такого правила нет. В документе установлена норма:

«Платеж в размере 50 процентов единого повышенного платежа»

Следовательно, расчет зависит не от индивидуальной цены, уплаченной на прежнем аукционе, а от единого повышенного платежа, установленного в настоящее время за номера.

Например, если действующий единый повышенный платеж условно составляет 10 миллионов сумов, за сохранение и переоформление номера потребуется заплатить 5 миллионов сумов. Это лишь пример, объясняющий способ расчета — точная сумма определяется по тарифу, действующему на момент обращения.

Номер можно бесплатно сохранить на 12 месяцев

При продаже автомобиля другому лицу прежний владелец может сдать государственный номер на хранение в территориальный орган YHXX. Для этого необходимо подать заявление.

Номер:

хранится до 12 месяцев ;

плата за само хранение не взимается;

при повторной установке на следующий автомобиль действует платеж в размере 50 процентов.

Таким образом, эти два процесса необходимо разграничивать:

Процесс Плата Хранение номера в YHXX в течение 12 месяцев Бесплатно Его переоформление на следующий автомобиль 50 процентов единого повышенного платежа

Таким образом, после продажи автомобиля не обязательно сразу покупать новую машину. Владелец может сдать номер на временное хранение и оформить его на следующее транспортное средство в течение 12 месяцев.

Порядок касается только «красивых» номеров?

В тексте постановления говорится о государственных номерных знаках всех категорий. Установлено, что эта норма распространяется и на номера, выданные или находившиеся в использовании до 1 ноября 2025 года.

Поэтому новый механизм не ограничивается только номерами, ранее купленными на аукционе за высокую цену. Если при перерегистрации автомобиля владелец хочет сохранить свой номер, он должен соблюдать установленный порядок оплаты и оформления.

Является ли номер частной собственностью владельца автомобиля?

Согласно законодательству, государственный номер не является частной собственностью владельца транспортного средства. Он предоставляется владельцу для целевого использования на определенном автомобиле.

Поэтому нельзя продавать номер отдельно как обычную вещь, передавать его без документов или устанавливать на любой автомобиль. Любые связанные с ним изменения должны оформляться через YHXX.

Покупка «красивой» комбинации также дает не право собственности на металлический номер, а возможность пользоваться им в установленном порядке.

Что произойдет, если номер не сохранить?

Если владелец не подаст заявление на хранение номера, он будет изъят и уничтожен территориальными органами YHXX. Однако сама комбинация цифр и букв будет повторно зарегистрирована в единой открытой базе данных как свободная комбинация.

В дальнейшем эта комбинация может быть изготовлена как новый номер и выдана другому лицу за единый повышенный платеж.

Поэтому владельцу, который хочет использовать важный для себя номер и на следующем автомобиле, важно заранее подать соответствующее заявление в процессе купли-продажи.

Система получения новых номеров также изменилась

С 1 января 2026 года отменена система продажи прежних «красивых» номеров через биржевой аукцион. Теперь любая свободная комбинация букв и цифр выбирается в электронном виде за единый повышенный платеж.

Выбирать номер можно через следующие платформы:

инфокиоски в подразделениях YHXX;

мобильное приложение YHXX;

официальный веб-сайт YHXX;

портал my.gov.uz.

Свободные комбинации отображаются в единой открытой базе, которая обновляется в режиме онлайн.

Что должен сделать владелец, продающий автомобиль?

Чтобы сохранить ценный или запоминающийся номер, желательно принять меры до переоформления автомобиля.

Исходя из действующего порядка, владелец должен:

Сообщить YHXX о желании сохранить номер за собой. Подать установленное заявление. Сдать номер на хранение сроком на 12 месяцев. При оформлении на новый автомобиль уплатить 50 процентов единого повышенного платежа. Завершить оформление до истечения срока хранения.

После подписания договора купли-продажи номер не сохраняется за прежним владельцем автоматически. Для этого требуется его заявление.

Можно ли передать номер другому человеку?

Постановление предусматривает возможность не только сохранить государственный номер за прежним владельцем, но и передать его на имя другого лица в порядке, установленном законодательными актами. При этом также действует условие об оплате 50 процентов.

Однако ошибочно полагать, что номер можно просто передать любому человеку по взаимной договоренности. Переоформление осуществляется через YHXX и в соответствии с требованиями законодательства.

Основное содержание нового правила

Ранее при продаже автомобиля существовали разные категории и отдельные порядки сохранения номера. Новая система объединила их в единый механизм.

Теперь основное правило выглядит следующим образом:

Автомобиль меняется, но номер может остаться у владельца. Для этого подается заявление, номер бесплатно хранится в течение 12 месяцев, а при передаче на следующее транспортное средство уплачивается половина единого повышенного платежа.

Здесь самое важное предупреждение — платеж в размере 50 процентов рассчитывается не от прежней аукционной или покупной стоимости номера, а от действующего единого повышенного платежа.

Как вы считаете, справедливо ли повторно взимать 50 процентов платежа за сохранение номера за своим именем? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!