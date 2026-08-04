Ньюкасл выбрал Феликса Нмечу вместо Бруну Гимарайнса

С приближением летнего трансферного окна в европейском футболе набирают обороты масштабные изменения и интересные слухи. Как сообщает Goal.com, английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» начал готовиться к возможному уходу своего капитана Бруну Гимарайнса. Руководство команды выбрало представителя «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу главным кандидатом, способным достойно заменить бразильского полузащитника, и уже приступило к предварительным переговорам. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, «Ньюкасл» начал поиски вариантов для усиления состава и обозначил игрока сборной Германии как безусловную приоритетную цель для центральной линии. По данным издания Л’Экуипе, руководство английского клуба считает 25-летнего футболиста наиболее подходящим решением, соответствующим игровому стилю команды. Также в шорт-листе находится полузащитник «Порту» Виктор Фрёхольдт, однако игрок «Дортмунда» по-прежнему остаётся главной трансферной задачей клуба.

Цепочка крупных трансферов и финансовые возможности

Эта активность напрямую связана с ожидаемым трансфером капитана команды Бруну Гимарайнса. Любимец бразильских болельщиков близок к продолжению карьеры в другом гранде Премьер-лиги — «Арсенале». По некоторым данным, «канониры» готовы потратить около 90 миллионов евро на звёздного футболиста.

Эти огромные финансовые поступления от «Арсенала» предоставят руководству «Ньюкасла» широкие возможности для перестройки центральной линии перед новым сезоном. Напомним, ранее команда уступила «Тоттенхэму» Сандро Тонали. Поэтому потери в составе необходимо будет оперативно восполнить.

Требования «Боруссии Дортмунд»

Однако для достижения своей цели «Ньюкаслу» придётся преодолеть серьёзные финансовые препятствия. « Боруссия Дортмунд » не намерена отпускать своего лидера по низкой цене. Немецкий гранд требует за футболиста не менее 120 миллионов евро и отказывается обсуждать предложения ниже этой суммы.

Отмечается, что действующий контракт Феликса Нмечи с «Дортмундом» рассчитан до июня 2030 года, что даёт немецкому клубу преимущество на переговорах. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в Бундеслиге и забил два гола. Кроме того, Нмеча получил международный опыт, выступая за сборную Германии.