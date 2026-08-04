Ньюкасл выбрал Феликса Нмечу вместо Бруну Гимарайнса

·38·Спорт
Ньюкасл выбрал Феликса Нмечу вместо Бруну Гимарайнса

С приближением летнего трансферного окна в европейском футболе набирают обороты масштабные изменения и интересные слухи. Как сообщает Goal.com, английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» начал готовиться к возможному уходу своего капитана Бруну Гимарайнса. Руководство команды выбрало представителя «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу главным кандидатом, способным достойно заменить бразильского полузащитника, и уже приступило к предварительным переговорам. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, «Ньюкасл» начал поиски вариантов для усиления состава и обозначил игрока сборной Германии как безусловную приоритетную цель для центральной линии. По данным издания Л’Экуипе, руководство английского клуба считает 25-летнего футболиста наиболее подходящим решением, соответствующим игровому стилю команды. Также в шорт-листе находится полузащитник «Порту» Виктор Фрёхольдт, однако игрок «Дортмунда» по-прежнему остаётся главной трансферной задачей клуба.

Цепочка крупных трансферов и финансовые возможности

Эта активность напрямую связана с ожидаемым трансфером капитана команды Бруну Гимарайнса. Любимец бразильских болельщиков близок к продолжению карьеры в другом гранде Премьер-лиги — «Арсенале». По некоторым данным, «канониры» готовы потратить около 90 миллионов евро на звёздного футболиста.

Эти огромные финансовые поступления от «Арсенала» предоставят руководству «Ньюкасла» широкие возможности для перестройки центральной линии перед новым сезоном. Напомним, ранее команда уступила «Тоттенхэму» Сандро Тонали. Поэтому потери в составе необходимо будет оперативно восполнить.

Требования «Боруссии Дортмунд»

Однако для достижения своей цели «Ньюкаслу» придётся преодолеть серьёзные финансовые препятствия. «Боруссия Дортмунд» не намерена отпускать своего лидера по низкой цене. Немецкий гранд требует за футболиста не менее 120 миллионов евро и отказывается обсуждать предложения ниже этой суммы.

Отмечается, что действующий контракт Феликса Нмечи с «Дортмундом» рассчитан до июня 2030 года, что даёт немецкому клубу преимущество на переговорах. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в Бундеслиге и забил два гола. Кроме того, Нмеча получил международный опыт, выступая за сборную Германии.

НьюкаслБоруссия ДортмундФеликс НмечаБруну ГимарайнсАрсенал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов