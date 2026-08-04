Бендинг Спунс покупает Airtable за 1,28 миллиарда долларов

·40·Технологии
Бендинг Спунс покупает Airtable за 1,28 миллиарда долларов

Итальянская известная технологическая компания Бендинг Спунс совершила своё первое крупное приобретение после выхода на фондовый рынок в прошлом месяце. По данным иксбт.ком, компания достигла соглашения о покупке популярного стартапа Airtable, работающего с базами данных и электронными таблицами, за 1,28 миллиарда долларов наличными. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основанная в 2013 году компания Airtable за прошедшие годы привлекла более 1,4 миллиарда долларов в ходе различных инвестиционных раундов. Хотя в период венчурного бума 2021 года её оценка превышала 11 миллиардов долларов, в начале текущего года её акции продавались на вторичном рынке исходя из оценки в 4 миллиарда долларов. По данным Бендинг Спунс, с учётом текущих чистых денежных средств компании сделка оценивает её примерно в 2,25 миллиарда долларов.

Детали сделки и финансовые показатели

Основатель Бендинг Спунс Лука Ферраре в заявлении отметил, что Airtable — это новаторский бренд, изменивший способы организации командных данных и управления важными рабочими процессами. По его словам, годовой регулярный доход компании по состоянию на июнь 2026 года вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг примерно 480 миллионов долларов, а объединение с Бендинг Спунс ещё больше ускорит инновации.

В январе Airtable представила новую линейку продуктов Суперагент, которая помогает пользователям создавать команды АИ-агентов для выполнения различных задач. В то время генеральный директор компании Хоуи Лю сообщил, что Airtable обслуживает более 500 тысяч организаций, включая 80% компаний из рейтинга Фортуне 100.

Стратегия Бендинг Спунс и планы на будущее

Бендинг Спунс, вышедшая на публичный рынок в июле с оценкой в 18 миллиардов долларов, обычно придерживается стратегии приобретения компаний, акции которых торгуются с существенным дисконтом к их частной оценке. В приобретённых проектах компания сокращает штат сотрудников, упрощает продукты и превращает их в бизнесы со стабильным доходом.

Для справки: к настоящему времени Бендинг Спунс приобрела ряд известных брендов на технологическом рынке, включая такие платформы, как Эверноте, ВеТрансфер, ЭвентБрите и Вимео. Ожидается, что этот опыт также окажет заметное влияние на дальнейшее направление развития и операционную эффективность платформы Airtable.

Bending SpoonsAirtableТехнологииСтартапыИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramВенчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет