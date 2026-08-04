Итальянская известная технологическая компания Бендинг Спунс совершила своё первое крупное приобретение после выхода на фондовый рынок в прошлом месяце. По данным иксбт.ком, компания достигла соглашения о покупке популярного стартапа Airtable, работающего с базами данных и электронными таблицами, за 1,28 миллиарда долларов наличными. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основанная в 2013 году компания Airtable за прошедшие годы привлекла более 1,4 миллиарда долларов в ходе различных инвестиционных раундов. Хотя в период венчурного бума 2021 года её оценка превышала 11 миллиардов долларов, в начале текущего года её акции продавались на вторичном рынке исходя из оценки в 4 миллиарда долларов. По данным Бендинг Спунс, с учётом текущих чистых денежных средств компании сделка оценивает её примерно в 2,25 миллиарда долларов.

Детали сделки и финансовые показатели

Основатель Бендинг Спунс Лука Ферраре в заявлении отметил, что Airtable — это новаторский бренд, изменивший способы организации командных данных и управления важными рабочими процессами. По его словам, годовой регулярный доход компании по состоянию на июнь 2026 года вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг примерно 480 миллионов долларов, а объединение с Бендинг Спунс ещё больше ускорит инновации.

В январе Airtable представила новую линейку продуктов Суперагент, которая помогает пользователям создавать команды АИ-агентов для выполнения различных задач. В то время генеральный директор компании Хоуи Лю сообщил, что Airtable обслуживает более 500 тысяч организаций, включая 80% компаний из рейтинга Фортуне 100.

Стратегия Бендинг Спунс и планы на будущее

Бендинг Спунс, вышедшая на публичный рынок в июле с оценкой в 18 миллиардов долларов, обычно придерживается стратегии приобретения компаний, акции которых торгуются с существенным дисконтом к их частной оценке. В приобретённых проектах компания сокращает штат сотрудников, упрощает продукты и превращает их в бизнесы со стабильным доходом.

Для справки: к настоящему времени Бендинг Спунс приобрела ряд известных брендов на технологическом рынке, включая такие платформы, как Эверноте, ВеТрансфер, ЭвентБрите и Вимео. Ожидается, что этот опыт также окажет заметное влияние на дальнейшее направление развития и операционную эффективность платформы Airtable.