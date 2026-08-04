Razer представила первые игровые клавиатуры с магнитными переключателями

·73·Технологии
Razer представила первые игровые клавиатуры с магнитными переключателями

Известный производитель игрового оборудования Razer впервые в своей истории анонсировал новую серию клавиатур Хунтсман В3 ХЭ Магнетик, оснащённых магнитными переключателями Халл Эффект. По данным Иксбт.ком, хотя эти устройства стали первыми продуктами компании на основе магнитной технологии, абсолютным рекордсменом по скорости они не являются — их задержка составляет 0,60 ms. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как оказалось, разработанные Razer клавиатуры с аналоговыми оптическими переключателями в тех же условиях тестирования показывают результат 0,48 ms и опережают новинки по скорости. Тем не менее новая линейка призвана привлечь внимание геймеров расширенными возможностями управления и удобной настройкой.

Модельный ряд и технические возможности

В новую серию входят две проводные модели: Тенкейлесс (ТКЛ) без цифрового блока и компактная версия формата Mini 65%. Оба устройства работают на частоте 8000 Hz и оснащены элементами Razer Халл Эффект Магнетик Свитчес, которые фиксируют нажатие без физических контактов за счёт изменения магнитного поля.

Пользователи могут самостоятельно настроить глубину нажатия клавиши в диапазоне от 0,1 до 4 мм в зависимости от своих потребностей. Производитель гарантирует срок службы этих переключателей до 100 миллионов нажатий.

Расширенные функции управления

В новых устройствах Razer уделила особое внимание не только скорости, но и функциям, делающим игровой процесс более удобным. В частности, Рапид Триггер Моде позволяет мгновенно прекращать обработку клавиши, как только она начинает подниматься.

Кроме того, клавиатуры поддерживают следующие расширенные возможности:

  • Снап Тап — автоматически отдаёт приоритет последнему нажатию между парой клавиш, например А и Д, при смене направления в игре.
  • Снап Флекс — позволяет назначить одно действие на нажатие клавиши, а другое — на её отпускание.
  • Дйнамик Кейстроке — позволяет запускать до 4 действий на разной глубине нажатия одной клавиши.
  • Инстант Канкел Контрол — оснащена системой отмены следующего действия до его активации.

Конструкция корпуса и ценовая политика

Корпус устройства изготовлен из алюминия авиационного класса, а колпачки клавиш выполнены из текстурированного ПБТ-пластика методом двойного литья. Переключатели смазаны на заводе и установлены на толстый слой пеноматериала для снижения шума. При этом они не поддерживают функцию горячей замены (хот-свап).

По данным Иксбт.ком, цена клавиатур Хунтсман В3 ХЭ Магнетик начинается от 119,99 доллара США за версию Mini 65% и от 139,99 доллара за модель Тенкейлесс. Razer предлагает пользователям магнитную технологию и расширенные настройки срабатывания.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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