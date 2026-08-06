Эктор Бельерин вывел «Реал Бетис» на матч против бывшей команды «Арсенала» в качестве капитана

Защитник испанского клуба «Реал Бетис» Эктор Бельерин не скрывал своей гордости после товарищеского матча в Дублине против бывшей команды — «Арсенала». Испанская команда забила три гола и уверенно победила со счётом 3:1. Для 31-летнего футболиста этот матч стал не только важной частью предсезонной подготовки, но и очень эмоциональным и волнительным событием в личном плане. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Mundo Deportivo, Эктор Бельерин специально попросил разрешить ему надеть капитанскую повязку на этот матч. После нескольких лет в составе лондонцев он вновь получил возможность выйти на поле вместе с бывшими одноклубниками и главным тренером Микелем Артетой. Защитник прошёл академию «Арсенала», более десяти лет выступал за клуб и стал капитаном команды.

Капитанская повязка и встреча с бывшими одноклубниками

Во время матча Эктор Бельерин отдельно поблагодарил своего одноклубника Марка Бартру, отметив, что тот без каких-либо возражений передал ему капитанские полномочия. По словам защитника, он очень хотел принять на себя эту особую ответственность и вновь встретиться с близкими ему людьми из бывшей команды. Болельщики английского клуба по-прежнему тепло вспоминают Бельерина, что сделало товарищеский матч ещё более значимым.

В этом матче эмоции были не единственным фактором: «Реал Бетис» продемонстрировал на поле организованную и уверенную игру. Представители Испании успешно нейтрализовали атаки соперника, эффективно использовали свои моменты и показали высокий уровень командной организованности в противостоянии с представителем Премьер-лиги.

Тактическая дисциплина и положительный результат

После игры Эктор Бельерин высоко оценил действия команды, особо отметив важную роль сыгранности и взаимопонимания в линии обороны. По его мнению, матч оказался полезным для обеих команд: владение мячом распределялось равномерно, а болельщики стали свидетелями увлекательной игры, которую было приятно смотреть.

Несмотря на трудности, созданные «Арсеналом» в первом тайме, футболисты «Реал Бетис» смогли сохранить контроль над ситуацией. В интервью Бельерин не скрывал благодарности за возможность наслаждаться такими прекрасными матчами и подчеркнул, что положительный результат придаст команде большую уверенность перед следующими играми.