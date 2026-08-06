Гави покрасил волосы в розовый после победы Испании

·53·Спорт
Гави покрасил волосы в розовый после победы Испании

Полузащитник Барселоны Гави сдержал обещание, данное после победы сборной Испании на чемпионате мира, и покрасил волосы в розовый цвет. 22-летний футболист показал фотографии своего нового яркого образа на страницах в социальных сетях и готовится вернуться в распоряжение Ханси Флика для подготовки к предсезонным тренировкам. Об этом Goal.com сообщает .

По данным Goal.com, талантливый испанский полузащитник ранее пообещал покрасить волосы в розовый цвет, если сборная выиграет чемпионат мира. Поначалу казалось, что в рамках выполнения турнирного обещания в центре внимания оказался только Марк Кукурелья. Несколько недель назад защитник Челси произвёл фурор во всех СМИ, набив на теле татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. Теперь Гави также успешно выполнил своё необычное пари и последовал примеру одноклубника.

Социальные сети и личный праздник

Андалусский футболист опубликовал для миллионов подписчиков в Instagram две фотографии с розовыми волосами и просто подписал их: «Человек слова». Этот заметный и необычный образ будет сопровождать его в последние дни летнего отпуска. Процесс радикального преображения также запечатлел постоянный парикмахер футболиста. На опубликованном в интернете видео Гави с улыбкой принимает новый образ, сидя в кресле салона.

Радикальная смена внешности совпала с важной личной датой футболиста. Игрок сборной Испании в среду отметил 22-летие и встретил этот особенный праздник с необычной розовой причёской. Теперь футболист смотрит на новый внутренний сезон с отличным настроением и оптимизмом.

Новая возможность после травмы

В ближайшие дни Гави отправится на предсезонный сбор команды, чтобы присоединиться к одноклубникам из Барселоны. Помимо огромного успеха на международной арене, молодого полузащитника воодушевляет и позитивная динамика восстановления после травмы. Значительную часть прошлого сезона он пропустил из-за серьёзного повреждения, однако теперь полностью восстановился и вернулся в строй.

Его ближайшая задача — закрепиться в основном составе под руководством Ханси Флика. Полностью восстановив физическую форму и имея медаль чемпиона мира, Гави готов проявить себя перед началом нового сезона. Полузащитник намерен стать одной из главных звёзд сезона на поле Камп Ноу.

ГавиБарселонаИспанияХанси ФликЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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