Представлена более доступная версия 53 электромобиля Меркедес-АМГ GT 4-Дур

Меркедес-АМГ представила новый суперседан в линейке электромобилей — GT 4-Дур Купе, расширив модельный ряд более доступной и немного менее мощной модификацией 53. По данным Иксбт.ком, ожидается, что этот новый автомобиль станет главным конкурентом Porsche Taycan 4С на рынке. Новая версия пополнила модельный ряд и предлагает покупателям сочетание высоких технологий и увеличенного запаса хода. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Основные изменения коснулись силовой установки автомобиля: в отличие от версии GT 63, здесь количество электродвигателей сократили на один. В результате автомобиль получил полный привод с двумя электродвигателями, а суммарная мощность составила 544 л. с., а крутящий момент — 590 фунт-футов. Для сравнения, более мощная версия развивает 1180 л. с., однако новый седан также демонстрирует впечатляющую динамику.

Динамические характеристики и особенности звучания

Согласно техническим характеристикам, Меркедес-АМГ GT 53 разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,5 секунды, тогда как у старшей версии этот показатель составляет 2,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 143 мили/ч, однако с опциональным пакетом AMG Дривер'с Пакаге её можно увеличить до 155 миль/ч. Интересно, что новая модель, как и GT 63, имитирует звук двигателя и коробки передач, но на этот раз вместо звучания В8 используются акустические характеристики 3,0-литрового турбированного рядного шестицилиндрового двигателя.

Чтобы сохранить традиционные ощущения от вождения AMG, инженеры воссоздали звук именно шестицилиндрового силового агрегата. Кроме того, электромобиль использует ту же 800-вольтовую электрическую архитектуру, что и модель GT 63, а также жидкостно охлаждаемую аккумуляторную батарею ёмкостью 106 кВт·ч. Благодаря отказу от одного из электродвигателей заявленный запас хода увеличился с прежних 424 до внушительных 503 миль.

Быстрая зарядка и ценовая политика

Автомобиль также сохранил возможность быстрой зарядки: на станциях постоянного тока (ДК) мощностью 600 kW всего за 10 минут можно восстановить запас хода до 332 миль. По сравнению с Porsche Taycan 4С модель GT 53 при сопоставимой мощности предлагает больший крутящий момент, более быстрое ускорение и вдвое более высокую мощность зарядки. Кроме того, автомобиль оснащён пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и системой распределения тяги.

В аэродинамике также используются активные элементы: задний спойлер, меняющий угол наклона в зависимости от скорости, и задний диффузор, снижающий аэродинамическое сопротивление, обеспечивают устойчивость на высоких скоростях. Поставки первым клиентам автомобилей с правым рулём планируется начать до конца текущего года. В Германии стартовая цена автомобиля составит 115 430 евро.