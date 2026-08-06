Каджол, отметившая 52-летие на съёмочной площадке, удивила поклонников (видео)

·225·Культура
Каджол, отметившая 52-летие на съёмочной площадке, удивила поклонников (видео)

Известная индийская актриса Каджол отметила 52-летие. Однако свой день рождения она провела не на пышном праздновании, а на съёмочной площадке, как в обычный рабочий день.

В течение дня актриса участвовала в съёмках на нескольких локациях. Несмотря на это, где бы она ни появлялась, поклонники встречали её с искренними поздравлениями, дарили цветы и подарки. Один из них даже приготовил для Каджол праздничный торт и предложил актрисе разрезать его.

Видео, распространившиеся в социальных сетях, были тепло встречены поклонниками. Многие особо отмечают простоту и искренность Каджол, а также то, что с годами она не утратила любовь своих поклонников.

Для справки, Каджол родилась 5 августа 1974 года в городе Мумбаи, штат Махараштра, Индия. В этом году актриса отметила 52-летие.

КаджолМумбаиМахараштраИндия
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