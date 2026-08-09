Федерико Вальверде: Я не ожидал, что Моуринью окажется таким

Полузащитник «Реал Мадрид» Федерико Вальверде поделился мнением о первых впечатлениях от вернувшегося в команду главного тренера Жозе Моуринью и изменениях в клубе. По его словам, жёсткий и бескомпромиссный стиль опытного специалиста служит важной основой для успеха команды в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Исполняющий обязанности капитана клуба уругвайский футболист ответил на вопросы журналистов после победы над «Ференцварошем» со счётом 2:1 в Будапеште. Хотя матч проходил в рамках предсезонной подготовки, он продлил беспроигрышную серию мадридского клуба до четырёх встреч и показал, что влияние Жозе Моуринью во время его второго тренерского периода становится всё заметнее.

Атмосфера в команде и подход Моуринью

Вальверде особо отметил разницу между жёстким публичным образом главного тренера и его повседневным общением. По словам футболиста, португальский специалист, несмотря на внешнюю строгость, неожиданно близко и искренне относится к игрокам.

«Я не ожидал, что Моуринью окажется таким. За те короткие дни, которые я провёл рядом с ним, я увидел, что этот специалист очень открытый человек. В конечном счёте он обладает уникальной индивидуальностью», — подчеркнул Федерико Вальверде.

Тактические изменения и физическое состояние

Под руководством Моуринью команда пока работает над созданием более строгой структуры в обороне. В то же время в клубе стараются сохранить атакующий стиль и зрелищность, которых всегда требуют на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По мнению Вальверде, предсезонная подготовка — наиболее подходящий период для внедрения новых идей в команде. Несмотря на то что игроки основного состава ещё не собрались в полном составе, команда постепенно улучшает свою игру.

Приход Бернарду Силвы и первые впечатления

Помимо изменений в тренерском штабе, особую атмосферу в «Реал Мадрид» привёл и трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Португальский футболист дебютировал в матче против «Ференцвароша».

Вальверде высоко оценил мастерство нового одноклубника, назвав его волшебным игроком: «Бернарду — великолепный футболист, а кроме того, очень весёлый и жизнерадостный человек. Он быстро адаптировался в команде. Я всегда уважал его и как соперника, и как футболиста, а сегодня очень рад, что он играет вместе с нами».