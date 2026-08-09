Рома ищет нового нападающего на трансферном рынке

Итальянская «Рома» в летнее трансферное окно рассматривает новых кандидатов для усиления линии атаки. По данным Ла Gazzetta делло Sport и Туттомеркато, римляне по требованию главного тренера Джан Пьеро Гасперини изучают нападающих и вингеров, выступающих за «Челси». Об этом сообщает Goal.com .

Как стало известно, первоначально «Рома» активно работала над трансфером талантливого аргентинского футболиста Алехандро Гарначо. Клуб считался главным претендентом на подписание игрока, однако вингер отказался переезжать в Италию, предпочтя продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, и перешёл в «Астон Виллу».

Джейми Гиттенс рассматривается как основной альтернативный вариант

После срыва трансфера Алехандро Гарначо спортивный директор «Ромы» Тони Д’Амико незамедлительно перешёл к другому плану. Клуб изучает возможность подписания Джейми Гиттенса — игрока молодёжной сборной Англии, которому пока сложно закрепиться в основном составе «Челси».

22-летний футболист перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Челси» прошлым летом, однако из-за травм и нестабильной игры не смог полностью раскрыть свой потенциал. По ходу сезона он забил всего один гол и отдал пять результативных передач. Его положение в лондонском клубе оказалось под угрозой из-за возможного перехода шотландского футболиста или другого конкурентоспособного игрока.

Финансовые ограничения и другие трансферные цели

Одной из главных проблем, стоящих перед руководством «Ромы», остаются финансовые вопросы. Изначально римский клуб пытался приобрести игрока «РБ Лейпциг» Антониу Нузу, однако требование немецкой команды в размере 60 миллионов евро оказалось слишком высоким для «Ромы».

Кроме того, команда внимательно следит за бельгийским талантом Маликом Фофана, выступающим за «Лион». Французский клуб требует за футболиста около 45 миллионов евро, однако руководство «Ромы» надеется договориться о снижении цены.

Главный тренер Джан Пьеро Гасперини требует приобрести левого вингера до начала нового сезона. Поскольку перед командой стоит задача бороться за высокие места в чемпионате, ожидается, что в последние дни трансферного окна римский клуб повысит активность.