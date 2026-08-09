Электромобиль Renault 4 отправился в путешествие по Великобритании на солнечной энергии

·38·Авто
Электромобиль Renault 4 отправился в путешествие по Великобритании на солнечной энергии

Первое путешествие электромобиля по Великобритании на солнечной энергии началось с серьёзных испытаний. В рамках проекта Эаси Сун Рун планировалось проехать на Renault 4 Плеин Суд вдоль всей страны, используя исключительно энергию солнечных панелей. Однако неожиданная перемена погоды и опустившийся густой туман серьёзно повлияли на первоначальные планы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

По данным иксбт.ком, первая попытка должна была начаться на территории фермы по производству органического мороженого в графстве Корнуолл. Именно установленная там система солнечных панелей должна была заряжать аккумулятор электромобиля. Однако плотный морской туман, накрывший окрестности, резко ограничил попадание солнечного света на панели.

Погодные условия и нехватка энергии

Специалисты зафиксировали на мониторе наблюдения, что объём энергии, вырабатываемой панелями, снизился до минимума. Запланированная передача энергии оказалась под угрозой срыва, поскольку без прямого солнечного света панели не могут вырабатывать необходимое количество электроэнергии. Эта ситуация наглядно показала, насколько возобновляемые источники энергии зависят от капризов погоды.

Несмотря на возникшие трудности, организаторы проекта не сдаются и ждут подходящего момента, чтобы успешно завершить путешествие. Современный электромобиль, созданный на базе классического Renault 4 Плеин Суд, был специально подготовлен для практического испытания возможностей альтернативной энергетики. Эксперты отмечают, что преодоление такого расстояния с помощью солнечных батарей станет важным шагом в истории транспортных средств.

Renault 4ЭлектромобилиСолнечная ЭнергияАвтомобильные НовостиВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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