1200 уток стали «экологическими работниками» виноградника (видео)

В одном из винодельческих хозяйств Африки 1200 уток каждый день «выходят на работу» в виноградник. Это не просто птицы, а естественные помощники хозяйства, которые борются с вредителями.

Владельцы хозяйства сократили использование химических пестицидов и выбрали экологичный метод борьбы с насекомыми. Утки поедают вредных насекомых и других мелких вредителей в винограднике, помогая защищать растения.

Кроме того, естественные отходы жизнедеятельности уток питают почву и повышают её плодородие. В результате необходимость использования химических средств при уходе за виноградником снижается.

Интересно, что утки каждое утро и после обеда прогуливаются по винограднику, начиная очередной «рабочий день».