Cloudflare: через пять лет трафик искусственного интеллекта превысит человеческий в тысячу раз

·69·Технологии
Cloudflare: через пять лет трафик искусственного интеллекта превысит человеческий в тысячу раз

Ожидается, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта кардинально изменит структуру глобального интернет-трафика. Как сообщает издание иксбт.ком, по оценке финансового директора Cloudflare Томаса Зайферта, если текущие темпы сохранятся, через пять лет автоматизированные системы будут генерировать в тысячу раз больше трафика, чем люди. В таком сценарии доля человеческой активности может составить всего 0,1 процента всего сетевого трафика. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Однако это не означает, что люди станут реже пользоваться интернетом. Основной рост будет обеспечиваться за счёт различных агентов, ботов и программ, которые самостоятельно обращаются к сайтам и API, ищут информацию, обмениваются данными и взаимодействуют друг с другом. В результате операции в интернете постепенно переходят от формата «человек — сервис» к формату «программа — программа».

Изменение прогнозов и нагрузка на инфраструктуру

На фоне этих изменений Cloudflare пришлось пересмотреть свои предыдущие прогнозы. Если первоначально ожидалось, что машинный трафик превысит человеческий только к 2027 году, то, согласно измерениям компании, это произошло значительно раньше — уже в мае 2026 года. Главным ускоряющим фактором стало именно распространение искусственного интеллекта.

Резкий рост числа автоматических запросов станет серьёзным испытанием для интернет-инфраструктуры. Машинный трафик, объём которого в тысячу раз выше, потребует более эффективных сетей, мощных серверов и систем обработки запросов. Одновременно усложнятся и задачи кибербезопасности: будет всё труднее отличать легитимно работающих интеллектуальных агентов от вредоносных ботов, сканеров и автоматизированных систем сбора данных.

Финансовые показатели и реакция рынка

Заявления руководства Cloudflare прозвучали одновременно с публикацией финансовых результатов компании за второй квартал. За отчётный период выручка предприятия составила 696 миллионов долларов, увеличившись на 36 процентов в годовом выражении. Однако при этом чистый убыток вырос более чем втрое и достиг 205,7 миллиона долларов.

Несмотря на увеличение финансового убытка, инвесторы положительно отреагировали на отчёт. На расширенных торгах акции компании подорожали примерно на 16 процентов. Этому способствовали выручка, оказавшаяся выше ожиданий, и рекордный приток крупных корпоративных клиентов.

CloudflareИскусственный ИнтеллектИнтернет-ТрафикКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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