Японец перевоплотился в собаку и поразил всех

Необычное хобби японца по имени Токо вызывает большой интерес в социальных сетях. Он полностью отказался от человеческого облика и заказал специальный костюм, чтобы выглядеть как настоящая собака.

По имеющимся данным, на изготовление этого реалистичного костюма он потратил 12 лакхов рупий, то есть почти 12 миллионов рупий (примерно 150,3 миллиона сумов). Работа над костюмом заняла около 40 дней.

Специальный наряд выполнен настолько тщательно, что Токо в костюме издалека практически невозможно отличить от настоящей собаки. При этом никаких хирургических операций не проводилось — необычный образ был создан с помощью специального костюма, грима и профессионального дизайна.

После того как Токо опубликовал в социальных сетях фотографии и видео в костюме, его необычное увлечение вызвало бурные обсуждения среди интернет-пользователей.