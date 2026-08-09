Распространилось первое видео Моджтаба Ксоманаий: где он находится? (видео)

·208·Мир
Распространилось первое видео Моджтаба Ксоманаий: где он находится? (видео)

В Иране опубликовано первое видео с участием верховного лидера страны Моджтаба Ксоманаий. Кадры распространило информационное агентство Мехр.

На видео, представленном общественности 8 августа, видно, как Моджтаба Ксоманаий беседует с группой людей. Однако пока не установлено, когда и где были сняты кадры, а также кто именно присутствует на них.

Это видео могло быть опубликовано в ответ на различные предположения о состоянии здоровья Моджтаба Ксоманаий, появляющиеся в последнее время. 28 февраля он занял место своего отца — аятоллы Али Ксоманаий, погибшего в результате атак США и Израиля.

С тех пор Моджтаба Ксоманаий практически не появлялся на публике. Согласно сообщениям, он мог получить ранение во время атак и оставаться вдали от общественности по соображениям безопасности.

В июле он также не присутствовал на похоронах своего отца. На церемонии были замечены три сына Ксоманаий — Мустафо, Мейсам и Мас’уд. Покойный лидер был похоронен в ночь на 10 июля в мавзолее Имама Ризы.

В настоящее время сообщается, что разведывательные службы США и Израиля пытаются установить местонахождение Моджтаба Ксоманаий, а также выяснить, жив ли он. Отмечается, что верховный лидер около 150 дней не пользовался телефоном и компьютером и скрывается в секретном убежище.

Бывший глава подразделения «Моссада» Рами Игра также заявил, что Моджтаба Ксоманаий может не пользоваться средствами связи. По его словам, в такой ситуации для передачи сообщений могут применяться другие методы, в том числе небольшие клочки бумаги.

По словам Игра, правительство Ирана может использовать многоступенчатую сеть курьеров для передачи информации верховному лидеру. При этом курьеры не знают содержания письма или сообщения, а лишь передают его от одного человека другому. Он отметил, что одним из наиболее реалистичных способов получения информации может быть контакт с человеком, непосредственно связанным с Ксоманаий. Однако каждый человек из окружения лидера подвергается тщательной проверке.

7 августа израильские СМИ сообщили, что Моджтаба Ксоманаий находится в «крайне тяжелом состоянии». Также были поставлены под сомнение его нынешнее местонахождение и способность управлять страной.

В то же время, несмотря на то что видеообращения или голосовые сообщения Моджтаба Ксоманаий не были представлены общественности, различные заявления от его имени распространяются через иранские государственные информационные агентства.

Новое видео рассматривается как попытка внести ясность в вопросы, связанные с состоянием и местонахождением Моджтаба Ксоманаий. Однако поскольку дата и место съемки не раскрываются, в отношении содержания кадров по-прежнему остается множество вопросов.

Моджтаба ХаменеиИранАли ХаменеиМоссадМехр
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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