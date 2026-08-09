В Бангладеш жители посадили рис на дороге, которую не могут достроить уже два года

В городе Срипур в Бангладеш местные жители необычным способом выразили протест против проблемы с дорогой, строительство которой не могут завершить уже два года. Они посадили рассаду риса на дороге, ставшей непригодной для использования, символично показав, что в нынешнем состоянии она фактически напоминает рисовое поле.

Как сообщается, строительство дороги началось почти два года назад, однако работы не были завершены: дорогу раскопали и оставили без присмотра. Во время дождей в углублениях скапливается вода, что ещё больше затрудняет движение транспорта и пешеходов.

По словам местных жителей, незавершённость дороги на протяжении длительного времени создаёт серьёзные неудобства в их повседневной жизни. Поэтому они провели своеобразную акцию протеста, посадив рис, чтобы вновь привлечь внимание ответственных лиц к проблеме.

В Бангладеш подобный необычный способ привлечь внимание к проблемам дорог уже использовался ранее. Например, в 2013 году жители Срипура в Газипуре посадили рассаду риса на дороге, которая пришла в негодность и во время дождей заполнялась грязью и водой, потребовав её ремонта.

Нынешняя акция местных жителей также расценивается как призыв ускорить завершение строительства дороги и решить проблему, которая длится уже долгое время.