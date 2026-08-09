Рома интересуется молодым талантом Порту Родриго Морой

Итальянская «Рома» активно работает на трансферном рынке, стремясь сформировать состав на будущее. Римляне внимательно изучают новых кандидатов, чтобы усилить линию атаки и обогатить полузащиту талантливыми молодыми футболистами. Основное внимание «джаллоросси» сосредоточено на перспективном игроке 2007 года рождения Родриго Море, который защищает цвета португальского «Порту». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство «Ромы» начало предварительные переговоры с португальским клубом, чтобы оценить вероятность трансфера и изучить условия возможного соглашения. Этот молодой атакующий полузащитник считается одним из главных кандидатов, за которыми римляне внимательно следят перед заключительным этапом трансферного окна.

Конкуренция за трансфер

Однако римский клуб не является единственным претендентом на талантливого футболиста. Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунджуоглу, один из ведущих клубов Турции — « Галатасарай » — также серьезно намерен подписать Родриго Мору и внимательно следит за ситуацией. Это наглядно показывает высокий международный интерес к молодому португальскому футболисту и усиливающуюся конкуренцию вокруг его трансфера.

Воспитанник академии «Порту» Родриго Мора, несмотря на юный возраст, уже считается одной из самых ярких и перспективных молодых звезд португальского футбола. Его действия на поле, умение читать игру и техническое мастерство успели привлечь внимание скаутов многих европейских грандов.

Хотя между «Ромой» и «Порту» уже состоялись предварительные контакты, пока неизвестно, перерастет ли этот интерес в ближайшие дни в реальные полноценные переговоры. Последние дни трансферного окна будут иметь решающее значение для всех сторон.

Как сообщает Goal.com, окончательное решение относительно трансферной стоимости футболиста и условий соглашения между клубами ожидается в ближайшее время. Римляне хотят подписать молодого таланта и обновить состав с расчетом на долгосрочную перспективу.