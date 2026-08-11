Маркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к Ювентусу

Бывший вратарь сборной Италии и клуба Лацио, ныне работающий экспертом на телеканале Sky, Лука Маркеджани поделился мнением о ситуации с вратарями туринского Ювентуса. По его словам, пока рано резко критиковать действующих голкиперов команды, а новым кандидатам, которых упоминают на трансферном рынке, потребуется время, чтобы соответствовать уровню туринского гранда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, главной целью Ювентуса в это трансферное окно является приобретение нового вратаря для основного состава. Изменения в команде и попытки усилить состав остаются в центре внимания болельщиков и специалистов, поскольку ошибки последних сезонов заставили руководство клуба проявлять повышенную бдительность.

Ди Грегорио и проблема вратарей

Оценивая бывшего одноклубника и коллег, Лука Маркеджани отметил, что критика в их адрес несколько преувеличена. По его мнению, Микеле Ди Грегорио слишком рано вычеркнули из списка и сделали виновным во всех неудачах команды. Хотя в сложном сезоне-2025/26 он допустил несколько заметных ошибок, в товарищеском матче против Интера на прошлой неделе голкипер вновь допустил неточное действие.

Тем не менее опытный специалист подчеркнул, что неправильно возлагать все проблемы вратарской линии на одного футболиста. Тренерский штаб должен внимательно анализировать каждую ситуацию и принимать оптимальное решение перед предстоящими матчами.

Новые кандидаты и их возможности

В прессе активно обсуждаются Зион Сузуки и Гульельмо Викарио как возможные новички Ювентуса. Однако Лука Маркеджани сомневается, что эти футболисты готовы выступать за туринский клуб.

Он отметил, что при всем уважении к Сузуки и Викарио оба пока не в полной мере соответствуют требованиям такого клуба, как Ювентус, где давление чрезвычайно велико. Вместе с тем специалист добавил, что высоко оценивает успешное прохождение Викарио испытаний в Премьер-лиге.

В клубе активно продолжается подготовительный процесс. В частности, ожидается, что в следующем запланированном товарищеском матче против Палермо ворота будет защищать Маттиа Перин. Эта встреча позволит тренерскому штабу еще раз оценить текущую спортивную форму голкиперов.