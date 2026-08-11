Apple работает над новым дизайном iPhone 20 со стеклянным корпусом

Apple готовит масштабное обновление дизайна юбилейной модели, посвящённой 20-летию смартфона iPhone. По данным аналитика Bloomberg Марка Гурмана, гигант из Купертино не отказался от этого проекта и активно работает над радикальным изменением внешнего вида устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ранее в некоторых сообщениях утверждалось, что Apple полностью отказалась от юбилейного проекта. Однако известный инсайдер опроверг эту информацию, подчеркнув, что работа продолжается по плану. Ожидается, что модели iPhone Pro, которые представят в 2027 году, вызовут большой резонанс в технологическом мире.

Дизайн смартфона будущего

Разрабатываемые под кодовыми названиями В73 и В74 модели iPhone Pro 2027 года получат специальные стеклянные панели спереди и сзади. Эти элементы плавно загибаются к боковым граням, а между двумя стеклянными панелями сохраняется тонкая металлическая рамка. Такой подход придаст гаджету совершенно новый и самобытный «стеклянный» облик.

Как выяснилось, первоначальная идея инженеров Apple была ещё более радикальной — компания планировала создать корпус, полностью выполненный из стекла. Однако из-за технических сложностей массового производства, в частности проблем с соединением стеклянных элементов, от этой идеи пришлось отказаться.

Значение юбилейного проекта

Разрабатываемый сейчас альтернативный вариант дизайна также отличается футуристичным внешним видом. По словам специалистов, юбилейный iPhone 2027 года может стать одним из самых заметных внешних изменений в истории смартфонов iPhone.

В то же время Apple готовится и к другим релизам в ближайшие годы. В частности, в сентябре 2026 года пользователей, помимо моделей iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max, ожидает первый в истории компании складной смартфон.