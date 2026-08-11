Minisforum Элите Mini М2 Аир-304: представлен компактный и доступный мини-ПК

Компания Minisforum представила новую модель Элите Мини-ПК, выполненную в ультракомпактном корпусе. По данным иксбт.ком, новое устройство сочетает высокую производительность и энергоэффективность для повседневных задач и рабочих процессов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот мини-ПК работает на базе современного процессора Intel Коре 3 304 из семейства Вилдкат Лаке. Чип имеет конфигурацию с 1 производительным и 4 энергоэффективными ядрами, а также встроенную графику с одним вычислительным блоком, что обеспечивает оптимальный баланс для средних нагрузок.

Технические возможности и компактный дизайн

Габариты устройства составляют всего 112×112×37,15 миллиметра, а вес — лишь 440 граммов. По словам производителя, устройство работает очень тихо даже при максимальной нагрузке: в сбалансированном режиме уровень шума не превышает 32,7 децибела, а температура процессора держится в пределах 72–80 градусов.

Несмотря на компактные размеры, устройство не лишено возможностей расширения. Для оперативной памяти предусмотрен один слот КСО-ДИММ ДДР5-6400, а для хранения данных можно установить ССД-накопитель формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 ×4.

Возможности подключения и цена

В плане сетевых подключений и беспроводных возможностей мини-ПК полностью отвечает современным требованиям. С помощью модуля Intel АКс211 реализована поддержка технологий Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Набор портов также отличается богатством. Пользователям доступны два УСБ-А (10 Гбит/с), один сверхскоростной USB-C (40 Гбит/с), ещё один USB-C (10 Гбит/с), два HDMI 2.0, два сетевых РДж45 (2,5 Гбит/с), обычный УСБ-А (480 Мбит/с) и стандартный аудиовыход 3,5 мм. Для удобства также предусмотрен слот для карты микроСД.

Согласно рыночным ценам, в рамках текущей скидки 20% версия без накопителя (баребоне) продаётся за 260 долларов США. Готовый вариант с 16 GB оперативной памяти ДДР5-5600 и SSD на 500 GB оценён в 560 долларов.