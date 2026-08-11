Рональд Араухо рассказал о причинах перехода в «Ливерпуль» и новом номере

Один из самых неожиданных и громких трансферов летнего окна состоялся: защитник «Барселоны» Рональд Араухо продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 27-летний уругваец присоединился к мерсисайдскому клубу на правах аренды до конца сезона. Это соглашение рассматривается как важный шаг, направленный на усиление оборонительной линии «Ливерпуля». Об этом сообщает Goal.com .

По информации Goal.com, переговоры между клубами завершились успешно, а соглашение также предусматривает право полного выкупа футболиста в будущем. Согласно условиям, следующим летом «Ливерпуль» сможет окончательно оформить трансфер игрока за 47,14 млн фунтов стерлингов. Это создает хорошие предпосылки для того, чтобы защитник в дальнейшем остался в английском клубе на длительный срок.

История выбора нового номера в команде

В период выступлений за каталонский клуб опытный футболист выбрал себе 4-й номер, однако в новой команде взять его не смог. Дело в том, что капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк играет под этим номером. Поэтому Араухо выбрал 33-й номер, который в последний раз в клубе десять лет назад носил Джордон Айб.

Футболист не стал скрывать, что его новый номер выбран не случайно и имеет глубокий смысл. По его словам, этот номер тесно связан с первыми шагами в профессиональной карьере, а также имеет особое значение для его личных убеждений и религиозных взглядов.

Сочетание веры и профессиональной карьеры

Рассказывая о своем выборе, Рональд Араухо отметил, что обсуждал этот вопрос с членами семьи и близкими друзьями. По его словам, этот номер отражает не только начало его футбольного пути, но и духовные ценности, которые занимают важное место в его жизни.

«Это номер, который мне нравится и который имеет для меня особое значение. Интересно, что именно под этим номером я играл, когда дебютировал в профессиональной команде. Кроме того, он имеет личный смысл, связанный с моей верой, отношениями с Богом и религией», — признался защитник.

Футболист, планирующий как можно быстрее адаптироваться к английскому футболу, выразил радость по поводу возможности выступать в новой команде вместе с мировыми звездами, в том числе с Вирджилом ван Дейком. Он отметил, что его мотивация находится на высоком уровне и что он с нетерпением ждет встречи с новыми одноклубниками.