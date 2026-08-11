YouTube резко ужесточает условия монетизации

·0·Технологии
YouTube резко ужесточает условия монетизации

Лидер рынка видеохостингов, платформа YouTube, значительно ужесточает условия заработка для создателей контента. По данным Ixbt.com, с 1 февраля 2027 года вдвое увеличится количество просмотров, необходимое новым каналам для начала заработка на рекламе и подписках. Эти изменения объясняются усилением конкуренции на платформе и ростом активности аудитории. Об этом Ixbt.com сообщает .

Согласно новым правилам, авторы, желающие присоединиться к партнёрской программе (Partner Program), должны будут набрать 8 тысяч часов просмотра за последние 12 месяцев. Кроме того, для видео в формате Shorts потребуется достичь 20 миллионов просмотров за последние 90 дней. Напомним, по действующим правилам пока достаточно 1 тысячи подписчиков и 4 тысяч часов просмотра за год либо 10 миллионов просмотров Shorts за три месяца.

На кого повлияют новые правила и какие условия действуют для Shorts?

Эти изменения коснутся только новых каналов, подключающихся к программе. Для действующих авторов, которые уже успешно работают на платформе и присоединились к партнёрской программе, прежние условия сохранятся. Это поможет обеспечить стабильность доходов опытных создателей контента.

При этом вводится отдельное условие для продолжения заработка через модуль Shorts. Авторы должны будут постоянно поддерживать показатель не менее 10 миллионов просмотров каждые 90 дней. Если показатель опустится ниже этого порога, доход от обычных видео на канале сохранится, однако выплаты за Shorts будут временно приостановлены до восстановления показателя.

Руководство YouTube объяснило этот шаг стремительным ростом аудитории платформы. В настоящее время пользователи ежедневно просматривают более 200 миллиардов видео Shorts. Кроме того, отмечается, что время просмотра YouTube на экранах телевизоров превышает 1 миллиард часов в день.

На фоне этих изменений YouTube расширяет подписку YouTube Premium Lite во всех странах, где доступен сервис. Средства от таких подписок будут справедливо распределяться между авторами в зависимости от времени просмотра их контента и количества просмотров.

YouTubeМонетизацияShortsБлогерыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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