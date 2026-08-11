Филип Йоргенсен перешёл в Страсбур

·21·Спорт
Филип Йоргенсен перешёл в Страсбур

Лондонский «Челси» официально подтвердил переход голкипера Филипа Йоргенсена в французский «Страсбур» на правах аренды на сезон-2026/27. Как сообщает Goal.com, 24-летний датский вратарь отправился в клуб Лиги 1, чтобы получать регулярную игровую практику из-за сокращения его шансов на место в основном составе на «Стэмфорд Бридж». Об этом Goal.com сообщает .

Соглашение рассчитано только на один сезон и не предусматривает опции выкупа футболиста. Руководство «Страсбура» рассчитывает усилить линию обороны и добавить в состав голкипера с опытом выступлений на европейской арене.

Новый вызов и возможности в Страсбуре

Филип Йоргенсен присоединился к «Челси» летом 2024 года, перейдя из «Вильярреала». За время в лондонском клубе он провёл 36 матчей. Самыми яркими моментами его карьеры стали победа в Лиге конференций УЕФА в мае 2025 года и триумф на клубном чемпионате мира ФИФА тем же летом.

Тем не менее в прошлом сезоне он сыграл 12 матчей в четырёх разных турнирах и дошёл с командой до полуфиналов внутренних кубков, однако проиграл конкуренцию Роберту Санчесу и утратил статус основного вратаря. В итоге молодой голкипер решил отправиться во Францию, чтобы перезапустить карьеру.

Планы клубов на будущее

Стратегическое партнёрство между «Страсбуром» и «Челси» сыграло важную роль в осуществлении этого трансфера. Завершив прошлый сезон на восьмом месте в Лиге 1, «Страсбур» начнёт новый чемпионат 21 августа выездным матчем против «Марселья». Эта встреча может стать дебютом Йоргенсена за новую команду.

В свою очередь, «Челси» начнёт сезон-2026/27 в Английской Премьер-лиге на три дня позже, проведя лондонское дерби против «Фулхэма». Руководство «Челси» опубликовало официальное заявление, пожелав датскому голкиперу удачи во Франции и выразив ему поддержку.

Филип ЙоргенсенЧелсиСтрасбурЛига 1Трансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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